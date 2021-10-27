"Зеленський – головний скіф": у Скабєєвої істерика через рішення Амстердаму

Скабєєва заявила, що "скіфське золото" лежало в російській землі. Фото: колаж "Сьогодні"

На російському ТБ чергова істерика – приводом стало рішення Амстердамського суду повернути нашій країні "скіфське золото". Головна пропагандистка телеканалу "Росія 1" Ольга Скабєєва висловилася з цього приводу у своєму шоу.

Відповідне відео опублікували у Мережі.

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Телеведуча заявила, що "скіфське золото" сотні років лежало в російській землі, отже належить Росії. Із самого початку своєї розповіді Ольга Скабєєва акцентувала, що золото – "наше, кримське". Рішення амстердамського суду вона назвала "русофобським та суто політичним".

Те, як українська влада прокоментувала виграш у суді, Скабєєва висміяла.

"Головний український скіф, ну тобто Зеленський, уже кукурікає у твіттері, що це тільки початок і перша іміджева перемога над агресором", – сказала пропагандистка.

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