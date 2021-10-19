Зеленський: "Є кілька варіантів залучення США до переговорів по Донбасу"

США шукають варіанти, як влитися в переговорний процес по Донбасу / Колаж "Сьогодні"

Україна обговорює з Вашингтоном варіанти безпосередньої участі в переговорному процесі по врегулюванню конфлікту на Донбасі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю телеканалу ICTV.

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"Ми обговорювали з президентом США Байденом кілька варіантів залучення Сполучених Штатів до вирішення цього конфлікту. Вони сказали, що вони, в принципі, підтримують, проте будуть думати над форматом, а потім пропонувати цей формат Україні та Росії. Я знаю, що недавно була зустріч у представника США у Вікторії Нуланд з колегами в Москві з цього приводу", – розкрив деякі деталі того, що відбувається Володимир Зеленський.

Нуланд в Москві