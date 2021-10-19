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Зеленський: "Є кілька варіантів залучення США до переговорів по Донбасу"

Ірина Ковальчук
19 жовтня, 05:45
В інтерв'ю ICTV Володимир Зеленський розповів, що у американців є кілька сценаріїв своєї участі в переговорах

США шукають варіанти, як влитися в переговорний процес по Донбасу / Колаж "Сьогодні"

Україна обговорює з Вашингтоном варіанти безпосередньої участі в переговорному процесі по врегулюванню конфлікту на Донбасі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю телеканалу ICTV.

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Варіанти є

"Ми обговорювали з президентом США Байденом кілька варіантів залучення Сполучених Штатів до вирішення цього конфлікту. Вони сказали, що вони, в принципі, підтримують, проте будуть думати над форматом, а потім пропонувати цей формат Україні та Росії. Я знаю, що недавно була зустріч у представника США у Вікторії Нуланд з колегами в Москві з цього приводу", – розкрив деякі деталі того, що відбувається Володимир Зеленський.

Нуланд в Москві

  • Нагадаємо, заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд 11-13 жовтня була з робочим візитом в Росії.
  • Радник глави Офісу президента України, спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що Нуланд вдалося "нагнути росіян так", що вони навіть запустили газ в Угорщину через українську ГТС.
  • В кінці вересня Єрмак заявив, що Україна веде роботу над тим, щоб зустріч лідерів "Нормандської четвірки" відбулася ще при діючому канцлерові Німеччини Ангелі Меркель – як одному з двох, що залишилися при владі свідків укладення Мінських угод.
  • При цьому в Києві прекрасно розуміють, що ключ від вирішення ситуації з війною на Донбасі і деокупацією Криму в голові однієї людини і вирішити цю проблему можна лише за хвилину.

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