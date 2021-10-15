"Два телефонних дзвінка і війни немає": Арестович розповів про тактику повернення Донбасу

Ключ від вирішення ситуації з війною на Донбасі і деокупації Криму в голові однієї людини і вирішити цю проблему можна лише за хвилину.
Про це заявив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович на телеефірі телеканалу "Україна 24" в телепрограмі "Народ проти" .
Реальність
"Ми і наші міжнародні партнери відразу дали – дуже давно – оцінку, що ключ – в голові однієї людини (звуть її Володимир Путін), а рішення – в Кремлі. Питання війни на Донбасі і деокупацію Криму можуть відбутися за одну хвилину. Два телефонні дзвінка Путіна і все – війни немає, починається процес деокупацію. Одина-єдина людина вирішує це все", – заявив Арестович під час телеефіру.
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"Нормандський формат"
Олексій Арестович підтвердив інформацію, що Офіс президента України активно займається просуванням зустрічі в "нормандському форматі". Але, як і слід було очікувати, все гальмує російська сторона.
"Долю цих переговорів визначають два чинники. Перший – це візит Нуланд в Москву і переговори з цього приводу, тобто мова йде про можливе повернення США в тому чи іншому варіанті в "нормандський формат", який нібито обговорюється. Ці консультації відбуваються спільно з Україною... Другий – це те, що з формально боку – МЗС Німеччини і Франції – анонсують зустріч на рівні міністрів закордонних справ. Тобто якийсь трек йде і ми можемо сказати, що принаймні Франції, Німеччині та Україні така зустріч потрібна. І якщо подивитися з точки зору, що росіяни нам відмовляють в адекватності нашого керівництва країни і країні відмовляють як системі, яка хоче "домовлятися на російських умовах", ми можемо сказати, що відмовили РФ і керівництву РФ ще раніше", – зазначив Арестович.
Навколо зустрічі
- Україна очікувала, що буде обговорюватися перспектива засідання "нормандського формату" під час візиту в Москву Вікторії Нуланд 11-13 жовтня.
- На початку вересня Андрій Єрмак заявив, що Сполучені Штати готові брати участь в "нормандському форматі" і зробити все, що можливо, щоб допомогти Україні припинити війну і забезпечити безпеку.
- У липні президент Володимир Зеленський заявив, що хотів би бачити США в "нормандському форматі", але не виключив, що американці можуть допомогти у врегулюванні конфлікту і в паралельному форматі.
- При цьому раніше в Росії назвали умову для підключення США до "нормандського формату". У Москві нервують, що Америка стане на сторону України і тиснутиме на неї.
- Наприкінці вересня Єрмак заявив, що Україна веде роботу над тим, щоб зустріч лідерів "Нормандської четвірки" відбулася ще при чинному канцлерові Німеччини Ангелі Меркель – як одному з двох, що залишилися при владі свідків укладення Мінських угод.
- За даними на 13 жовтня, лідери країн "нормандського формату" не змогли узгодити проведення саміту щодо Донбасу. Домовленості за підсумками зустрічі дворічної давності в Парижі не виконані.