"Два телефонних дзвінка і війни немає": Арестович розповів про тактику повернення Донбасу

Припинення війни залежить від Путіна, на нього потрібно впливати за допомогою американців

Арестович вважає, що двома дзвінками Путіна можна закінчити війну на Сході України / Колаж "Сьогодні"

Ключ від вирішення ситуації з війною на Донбасі і деокупації Криму в голові однієї людини і вирішити цю проблему можна лише за хвилину.

Про це заявив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович на телеефірі телеканалу "Україна 24" в телепрограмі "Народ проти" .

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Реальність

"Ми і наші міжнародні партнери відразу дали – дуже давно – оцінку, що ключ – в голові однієї людини (звуть її Володимир Путін), а рішення – в Кремлі. Питання війни на Донбасі і деокупацію Криму можуть відбутися за одну хвилину. Два телефонні дзвінка Путіна і все – війни немає, починається процес деокупацію. Одина-єдина людина вирішує це все", – заявив Арестович під час телеефіру.

"Нормандський формат"

Олексій Арестович підтвердив інформацію, що Офіс президента України активно займається просуванням зустрічі в "нормандському форматі". Але, як і слід було очікувати, все гальмує російська сторона.

"Долю цих переговорів визначають два чинники. Перший – це візит Нуланд в Москву і переговори з цього приводу, тобто мова йде про можливе повернення США в тому чи іншому варіанті в "нормандський формат", який нібито обговорюється. Ці консультації відбуваються спільно з Україною... Другий – це те, що з формально боку – МЗС Німеччини і Франції – анонсують зустріч на рівні міністрів закордонних справ. Тобто якийсь трек йде і ми можемо сказати, що принаймні Франції, Німеччині та Україні така зустріч потрібна. І якщо подивитися з точки зору, що росіяни нам відмовляють в адекватності нашого керівництва країни і країні відмовляють як системі, яка хоче "домовлятися на російських умовах", ми можемо сказати, що відмовили РФ і керівництву РФ ще раніше", – зазначив Арестович.

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Навколо зустрічі