Це буде катастрофа! Джонсон попередив Путіна

Володимир Зеленський (ліворуч) та Борис Джонсон (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що вторгнення Росії було б воєнною катастрофою для України та світу, а також поразкою для Володимира Путіна.

Про це він заявив на брифінгу після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

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"Дальнє вторгнення Росії в Україну було б політичною та гуманітарною катастрофою. Це було б і військовою катастрофою як для Росії, так і для світу. Потенційне вторгнення було б поразкою Путіна, який каже, що піклується про інтереси українського народу", – заявив прем'єр Британії.

Візит Джонсона до України