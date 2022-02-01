Это будет катастрофа! Джонсон предупредил Путина

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что вторжение России было бы военной катастрофой для Украины и мира, а также поражением для Владимира Путина.

Об этом он заявил на брифинге после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Джонсон прибыл в Киев обсудить помощь Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прилетел в Киев, чтобы обсудить с Владимиром Зеленским военную агрессию России против Украины. Кроме того, Великобритания анонсировала выделение Украине 88 млн фунтов стерлингов в поддержку энергетической независимости.

Визит также связан с новым алльянсом Украины с Великобританией и Польшей. Об этом объявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде.