Заборонити "Північний потік – 2" та забрати війська: Європарламент прийняв жорстку резолюцію щодо РФ

Парламент ЄС вимагає від Москви відвести свої війська від кордонів України / Колаж "Сьогодні"

16 грудня Європарламент ухвалив резолюцію із засудженням дій Росії біля кордонів України та на Донбасі. ЄС висловив повну підтримку незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України.

Про це йдеться у резолюції, яку підтримали 548 депутатів Європарламенту, проти – 69.

Реклама

Що у документі

У резолюції йдеться, що Європарламент засуджує масштабне нарощування російських військ на кордоні із Україною. Європарламентарі зажадали, щоб Москва негайно відвела свої війська від нашого кордону та припинила загрожувати сусідній країні.

"ЄС має бути готовим направити Росії суворе попередження про те, що військові дії проти України будуть не тільки неприйнятними, а й спричинять високу економічну та політичну ціну. Країни ЄС мають бути готові швидко узгодити жорсткі економічні та фінансові санкції проти російського уряду для усунення безпосередніх загроз, а не чекати, доки відбудеться чергове вторгнення", – йдеться у документі.

Пропозиції щодо санкцій

У резолюції ЄС сказано, що санкції мають включати тих, хто стоїть за плануванням можливого вторгнення в Україну, а також найближче оточення та олігархів "в орбіті російського президента та їхніх сімей".

Реклама

В економічному розділі зазначено, що санкції повинні включати заморожування фінансових та фізичних активів у ЄС, виключення Росії із платіжної системи SWIFT, припинення співпраці з важливими для російської економіки підприємствами.

Енергоносії

У резолюції є й енергетичний блок, де зазначено, що європарламентарі вимагають від ЄС зробити переконливі кроки щодо зниження залежності від імпорту російських енергоносіїв та продемонструвати енергетичну солідарність із Україною. Пропонується тісніше об'єднати енергетичну інфраструктуру ЄС та України.

Резолюція також закликає не вводити в експлуатацію газопровід "Північний потік – 2", незалежно від того, чи відповідатиме він положенням Газової директиви ЄС.

Реклама

Нормандський формат

Європейський парламент закликав Росію та окупаційну владу на сході України дотримуватися угод про припинення вогню. Москві запропоновано конструктивно брати участь у "нормандському форматі" та Тристоронній контактній групі. Також від неї вимагають виконувати свої міжнародні зобов'язання, зокрема, щодо мінських угод та Конвенції ООН з морського права.

Міністр закордонних справ України привітав цю резолюцію.

Ситуація