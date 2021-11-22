Януковича запросили до України – мета візиту

Янукович проходить у багатьох кримінальних справах, тут йому загрожує в'язниця / Фото: Колаж: Сьогодні

В офіційному акаунті України Twitter відреагували на звернення екс-президента-втікача України Віктора Януковича стосовно чергових роковин Майдану.

Януковичу запропонували повернутися до Києва, де на нього порушено кілька кримінальних справ.

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"Чи може хтось розповісти Віктору Януковичу, який ховається у Росії, що 13 років в'язниці самі себе не відсидять", – йдеться у повідомленні.

Що сказав Янукович

Президент- втікач протягом усього звернення згадує Росію. Розповідає, що без неї не вдасться продати новий формат переговорів. Більше того, він навіть дозволив собі висловлювати прогнози щодо поглядів інших країн. Зокрема, США та Франції.

У своєму зверненні заявив, що ситуація на Донбасі, порівняно з минулим роком, погіршилася.

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Також він "порадив" нову стратегію розвитку України, а саме ухвалення нейтрального статусу нашої країни та розробку нової стратегії соціально-економічного розвитку України.

Раніше ми писали про те, як живуть і чим займаються Азаров, Пшонка, Царьов та інші соратники Януковича .

Суди Януковича в Україні