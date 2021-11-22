Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією 🇺🇦 Річниця Євромайдану 🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"? 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Влада Події

Януковича запросили до України – мета візиту

Наталія Магдик Наталія Магдик
22 листопада, 18:49
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Колишньому гаранту в Україні за всі злочини загрожує 13 років ув'язнення
Янукович проходить у багатьох кримінальних справах, тут йому загрожує в'язниця
Янукович проходить у багатьох кримінальних справах, тут йому загрожує в'язниця / Фото: Колаж: Сьогодні

В офіційному акаунті України Twitter відреагували на звернення екс-президента-втікача України Віктора Януковича стосовно чергових роковин Майдану.

Януковичу запропонували повернутися до Києва, де на нього порушено кілька кримінальних справ.

Реклама

"Чи може хтось розповісти Віктору Януковичу, який ховається у Росії, що 13 років в'язниці самі себе не відсидять", – йдеться у повідомленні.

Що сказав Янукович

Президент- втікач протягом усього звернення згадує Росію. Розповідає, що без неї не вдасться продати новий формат переговорів. Більше того, він навіть дозволив собі висловлювати прогнози щодо поглядів інших країн. Зокрема, США та Франції.

У своєму зверненні заявив, що ситуація на Донбасі, порівняно з минулим роком, погіршилася.

Реклама

Також він "порадив" нову стратегію розвитку України, а саме ухвалення нейтрального статусу нашої країни та розробку нової стратегії соціально-економічного розвитку України.

Раніше ми писали про те, як живуть і чим займаються Азаров, Пшонка, Царьов та інші соратники Януковича .

Суди Януковича в Україні

  • 7 жовтня Вищий антикорупційний суд заочно обрав запобіжний захід екс-президенту України Віктору Януковичу, який зараз переховується в Росії. Його заочно заарештували у справі про захоплення земель під резиденцією " Межигір'я ".
  • 25 серпня 2021 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно колишнього володаря державної резиденції "Межигір'я" та його сина.
  • Януковичі підозрюються у незаконному обігу комплексу споруд на території Вишгородського району на свою користь, збитки, завдані державі при цьому, перевищують 500 млн грн.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні в розділі "Влада"
Влада
Наші автори
Богдан Приходько Втікачі Майдану: як живуть і чим займаються Азаров, Пшонка, Царьов та інші соратники Януковича Богдан Приходько · Провідний редактор розділу Влада
Богдан Амінов "Можуть накрити": Лукашенко попросив у Путіна ракети, які дістають до Києва та Варшави Богдан Амінов · Керівник проекту "Влада" Сьогодні
Анна Ткаченко 5 млн на подарунок, нове хобі Тищенка та літаки ОПЗЖ: ТОП-обновки депутатів у деклараціях Анна Ткаченко · провідний редактор розділу "Влада"
Дивитися всіх авторів
Всі новини
Всі новини
Показати ще
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування SOCIS, 6 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
21,8%
2
Порошенко Порошенко
14,5%
3
Бойко Бойко
11%
4
Тимошенко Тимошенко
10,8%
5
Разумков Разумков
8,8%
6
Мураєв Мураєв
6,4%
7
Смешко Смешко
6,2%
8
Гройсман Гройсман
5,7%
9
Ляшко Ляшко
4%
10
Садовий Садовий
2,6%
Аналіз ситуації
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

22 листопада 1991. 25 мільйонів карбованців, що були на рахунках Комуністичної партії, віддали на ремонт культових споруд.

Зануритись у той день
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.57

Російський рубль (₽)

0.3622

Євро (€)

29.98

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

111 966

захворіло за тиждень в Україні

-20%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти