Яценюк порадив Зеленському не перетворюватися на Путіна та Лукашенка

Яценюк дав пораду Зеленському. Колаж "Сьогодні"
Президенту Володимиру Зеленському краще не боротися зі свободою слова в Україні через критику влади з боку ЗМІ, щоб не перетворитися на копію тоталітарних лідерів Росії та Білорусі. Про це заявив у програмі "Час Голованова" на телеканалі Україна 24 прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк.
Він прокоментував інформацію у ЗМІ, що президент створює власну медіаімперію, нібито перетворюючи державний телеканал "Дом" на свою пропагандистську машину.
"В Україні завжди були спроби боротися зі свободою слова, боротися з правдою. Зеленський не перший, хто пішов цим шляхом. І буде точно не перший, хто матиме дуже погані наслідки, якщо почне боротися зі свободою слова. Цього не треба робити", – сказав Яценюк.
Політика обурив заклик Зеленського вимикати телевізори. Він припустив, що президент, напевно, мав на увазі "вимкнути телевізори, де говорять правду, де представлені рівномірно і влада, і опозиція, де говорять про реальний стан справ у державі". Він нагадав главі держави, що влада завжди була та буде суб'єктом критики.
"Треба себе брати в руки. По-перше, треба навчитися правильно відповідати, а, по-друге і основне – треба навчитися правильно діяти. І треба давати менше приводів для критики. Де не критикують владу? У Путіна та Лукашенка. Володимире Олександровичу (Зеленський), нам не туди. Країна туди не піде. Не за це люди віддавали життя на Майдані. Не за це українська армія бореться з російською навалою, а тепер і з білоруською. Україна та український народ знають, як захищати свою свободу. А свобода слова – це частина нашої свободи", – резюмував Яценюк.
Влада наступає на свободу слова?
- Раніше Банкову викрили у тиску на ЗМІ. Телеведуча Мирослава Барчук поскаржилася на тиск ОПУ на UA: Перший через звинувачення у недотриманні журналістських стандартів, тобто відсутності балансу думок у студії.
- Володимир Зеленський відреагував на претензії журналістів. Він назвав весь скандал із журналістами звичайним хайпом та пояснив ситуацію з депутатами, яким нібито заборонили ходити на ефіри.
- Пізніше лідер політичної партії "Наші" Євген Мураєв розповів про тиск з боку влади, про примус, шантажі та погрози з метою продажу 50-відсоткової частки телеканалу НАШ.
- У Савіка Шустера також заявили про тиск Банкової після скандалу на "Суспільному" і зазначили, що редакція програми часто стикається з тиском на свободу слова.