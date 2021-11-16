Яценюк порадив Зеленському не перетворюватися на Путіна та Лукашенка

Яценюк дав пораду Зеленському. Колаж "Сьогодні"

Президенту Володимиру Зеленському краще не боротися зі свободою слова в Україні через критику влади з боку ЗМІ, щоб не перетворитися на копію тоталітарних лідерів Росії та Білорусі. Про це заявив у програмі "Час Голованова" на телеканалі Україна 24 прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк.

Він прокоментував інформацію у ЗМІ, що президент створює власну медіаімперію, нібито перетворюючи державний телеканал "Дом" на свою пропагандистську машину.

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"В Україні завжди були спроби боротися зі свободою слова, боротися з правдою. Зеленський не перший, хто пішов цим шляхом. І буде точно не перший, хто матиме дуже погані наслідки, якщо почне боротися зі свободою слова. Цього не треба робити", – сказав Яценюк.

Політика обурив заклик Зеленського вимикати телевізори. Він припустив, що президент, напевно, мав на увазі "вимкнути телевізори, де говорять правду, де представлені рівномірно і влада, і опозиція, де говорять про реальний стан справ у державі". Він нагадав главі держави, що влада завжди була та буде суб'єктом критики.

"Треба себе брати в руки. По-перше, треба навчитися правильно відповідати, а, по-друге і основне – треба навчитися правильно діяти. І треба давати менше приводів для критики. Де не критикують владу? У Путіна та Лукашенка. Володимире Олександровичу (Зеленський), нам не туди. Країна туди не піде. Не за це люди віддавали життя на Майдані. Не за це українська армія бореться з російською навалою, а тепер і з білоруською. Україна та український народ знають, як захищати свою свободу. А свобода слова – це частина нашої свободи", – резюмував Яценюк.

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Влада наступає на свободу слова?