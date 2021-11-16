Яценюк посоветовал Зеленскому не превращаться в Путина и Лукашенко

Яценюк дал совет Зеленскому. Коллаж "Сегодня"

Президенту Владимиру Зеленскому лучше не бороться со свободой слова в Украине из-за критики власти со стороны СМИ, чтобы не превратиться в копию тоталитарных лидеров России и Беларуси. Об этом заявил в программе "Время Голованова" на телеканале Украина 24 премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

Он прокомментировал информацию в СМИ, что президент создает собственную медиа-империю, якобы превращая государственный телеканал "Дом" в свою пропагандистскую машину.

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"В Украине всегда были попытки бороться со свободой слова, бороться с правдой. Зеленский не первый, кто пошел по этому пути. И будет точно не первый, кто будет иметь очень плохие последствия, если начнет бороться со свободой слова. Этого не нужно делать", – сказал Яценюк.

Политика возмутил призыв Зеленского выключать телевизоры. Он предположил, что президент, наверное, имел ввиду "выключить телевизоры, где говорят правду, где представлены равномерно и власть, и оппозиция, где говорят о реальном положении дел в государстве". Он напомнил главе государства, что власть всегда была и будет субъектом критики.

"Надо себя брать в руки. Во-первых, нужно научиться правильно отвечать, а во-вторых и основное – надо научиться правильно действовать. И нужно давать меньше поводов для критики. Где не критикуют власть? У Путина и Лукашенко. Владимир Александрович (Зеленский), нам не туда. Страна туда не пойдет. Не за это люди отдавали жизнь на Майдане. Не за это украинская армия борется с российским нашествием, а теперь и с белорусским. Украина и украинский народ знают, как защищать свою свободу. А свобода слова – это часть нашей свободы", – резюмировал Яценюк.

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Власти наступают на свободу слова?