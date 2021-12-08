Яценюк про переговори з Байденом: Путін розуміє лише мову сили

Арсеній Яценюк висловився про переговори Путіна та Байдена. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент РФ Володимир Путін не змінить своїх планів і намагатиметься кинути виклик Заходу, поки Україна не стане членом Євросоюзу та НАТО.

Про це сказав прем'єр-міністр України 2014-2016 років, голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк під час онлайн-дискусії 7 грудня.

Реклама

"Путін – не той, хто малюватиме червоні лінії. Західний світ та Україна встановлюватимуть червоні лінії Путіна: жодної ескалації, жодної подальшої агресії проти України. Дайте Україні спокій і поверніть Донецьк, Луганськ і Крим", – сказав він.

Яценюк наголосив, що президент США Джо Байден провів відмінну роботу щодо консолідації спільної позиції всіх наших західних союзників. І також додав, що Путін намагається кинути виклик Заходу та випробувати президентство Байдена.

"Путін намагається відновити Радянський Союз і захопити всю Україну, а тому дуже важливо зараз не надсилати Путіну жодних змішаних сигналів", – наголосив політик.

Реклама

За його словами, будь-яка неоднозначність дозволяє Путіну розігрувати гру з нашими західними партнерами та намагатися розділити ЄС та США. Тому жодних розбіжностей між нашими позиціями – України, Європейського Союзу та Сполучених Штатів не має бути.

"Путін розуміє лише мову сили. Наша сила – у нашій єдності та у непохитній підтримці територіальної цілісності України. Наша сила – у вирішенні наших західних партнерів надавати нам оборонну зброю. Наша сила в тому, щоб викласти Путіну чіткий план дій і показати, що станеться, якщо Путін і далі нарощуватиме ескалацію і намагатиметься захопити Україну... Ми повинні показати нашу непохитну єдність і стійкість", – переконаний Яценюк.

Нагадаємо, нинішня онлайн-дискусія Київського Безпечного Форуму та Атлантичної Ради (Вашингтон) присвячена підсумкам телефонної розмови президента США Джозефа Байдена із Володимиром Путіним.

Реклама

Переговори Байдена та Путіна