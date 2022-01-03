"Я доларовий мультимільйонер": Гордон заявив, що за ним стежать і шукають компромат

Гордон розповів, як йому відгукнулася критика на адресу Зеленського. Колаж "Сьогодні"

Журналіст Дмитро Гордон заявив, що після критики на адресу президента України за ним почали стежити та ретельно перевіряти всі його справи на предмет зачіпки для кримінального провадження. При цьому він зізнався, що є офіційним мільйонером і все декларує. Про це він сказав у програмі "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі Україна 24.

За його словами, його намагалися перевіряти і різні колишні влади, а тепер і нинішня взялася за нього.

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"Варто було мені почати критикувати президента Зеленського... Перевірили все: з податковими справами все гаразд, з діяльністю все гаразд Прослуховують телефони, спостерігають за відео, НСРД (негласні слідчо-розшукові дії. — Ред.) відкрито, як сказав Андрій Богдан, на мене Полтавським судом. Я давно до цього звик ... Зараз знаєте чим займаються? Пішли по судах. А що в мене за суди були... Якщо за все моє життя знайшли за що вхопитися – що я рекламував медичний прилад, який має всі дозволи МОЗ, то я щаслива людина", – сказав Гордон.

Журналіст заявив, що є дуже багатою людиною, але при цьому всі свої статки декларує, щоб не було до чого підкопатися.

"Щодо походження грошей – це всім відомо, я про це часто розповідаю. Я офіційний доларовий мультимільйонер. Я заробив свої гроші спочатку на шоубізнесі, потім на нерухомості. Тобто гроші від шоубізнесу, коли Горбачов видав знаменитий закон про кооперацію, який дозволяв практично все... Ти міг займатися шоубізнесом, 20% або 30% йшли у вигляді податків, у Соцстрах та майданчикам, які приймали, а решта грошей, 70%, ділилися між тими, хто проводив концерти, і тими, хто в них брав участь. Це був благословенний час, кінець 80-х – початок 90-х, коли ти абсолютно легально заробляв мільйони рублів. Я у 23 роки вже був доларовим мільйонером", – наголосив він.

На Гордона хочуть порушити справу?

Раніше колишній керівник Офісу президента Андрій Богдан в інтерв'ю Дмитру Гордону заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито дав команду Державному бюро розслідувань організувати його кримінальне переслідування, а також журналістів, зокрема самого Гордона.

Гордон записав відеозвернення, в якому заявив, що надсилає до ДБР, СБУ та МВС відповідні запити, щоб там відповіли, чи ведуться стосовно нього якісь слідчі дії.

Як Зеленський і Гордон посварилися