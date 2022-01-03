"Я долларовый мультимиллионер": Гордон заявил, что за ним следят и ищут компромат

Гордон рассказал, как ему аукнулась критика в адрес Зеленского. Коллаж "Сегодня"

Журналист Дмитрий Гордон заявил, что после критики в адрес президента Украины за ним стали следить и тщательно проверять все его дела на предмет зацепки для уголовного дела. При этом он признался, что является официальным миллионером и полностью все декларирует. Об этом он сказал в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале Украина 24.

По его словам, его пытались проверять и разные прошлые власти, а теперь и нынешняя взялась за него.

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"Стоило мне начать критиковать президента Зеленского... Проверили все: налоговые дела в порядке, деятельность вся в порядке. Прослушивают телефоны, наблюдают по видео, НСРД (негласные следственно-розыскные действия. — Ред.) открыто, как сказал Андрей Богдан, по мне Полтавским судом. Я давно к этому привык… Сейчас знаете чем занимаются? Пошли по судам. А что у меня за суды были... Звонят каждому, кто на меня подавал в суд, и судьям, и спрашивают: а там все нормально, не за что ухватиться? Если за всю мою жизнь нашли за что ухватиться — что я рекламировал медицинский прибор, имеющий все разрешения Минздрава, то я счастливый человек", – сказал Гордон.

Журналист заявил, что является очень богатым человеком, но при этом все свое состояние декларирует, чтобы не было к чему подкопаться.

"Что касается происхождения денег — это всем известно, я об этом часто рассказываю. Я официальный долларовый мультимиллионер. Я заработал свои деньги сначала на шоу-бизнесе, затем на недвижимости. То есть деньги от шоу-бизнеса, когда Горбачев издал знаменитый закон о кооперации, который разрешал практически все... Ты мог заниматься шоу-бизнесом, 20% или 30% уходили в виде налогов, Соцстраху и площадкам, которые принимали, а остальные деньги, 70%, делились между теми, кто проводил концерты, и теми, кто в них участвовал. Это было благословенное время, конец 80-х – начало 90-х, когда ты абсолютно легально зарабатывал миллионы рублей. Я в 23 года уже был долларовым миллионером", – подчеркнул он.

На Гордона хотят открыть дело?

Ранее бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан в интервью Дмитрию Гордону заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы дал команду Государственному бюро расследований организовать его уголовное преследование, а также журналистов, в том числе и самого Гордона.

Гордон записал видеообращение, в котором заявил, что направляет в ГБР, СБУ и МВД соответствующие запросы, чтобы там ответили, ведутся ли в отношении него какие-то следственные действия.

Как Зеленский и Гордон поругались