"Вискочки та неправильні патріоти". Чому ворогуючі "Нацкорпус" і "Свобода" об'єднуються раз на рік

Андрій Білецький та Олег Тягнибок об'єднуються, переслідуючи свої цілі. Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 14 жовтня, українські націоналісти проведуть "Марш слави УПА". Учасники акції повідомили, що захід буде не тільки вшануванням дня створення Української повстанської армії, а й акцією протесту проти чинної влади.

Серед організаторів маршу – дві великі націонал-патріотичні організації: ВО "Свобода" і "Національний корпус". На перший погляд, може здатися, що у них єдині ідеї і цілі, але це не зовсім так. Сайт "Сьогодні" розібрався, чим відрізняються "старі" від "нових" націоналістів, чи є вони партнерами або ворогами, і чому вони проводять спільні марші.

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Об'єднання націоналістів

ВО "Свобода" і "Національний корпус" можна назвати лідерами сучасного руху українських націоналістів, які змогли відібрати "пальму першості" у "Правого сектору" і "С14", які ще недавно наводили жах на російські ЗМІ, а також залишити позаду ще два десятки організацій українських патріотів.

2017 року ветеран української політики з 30-річним стажем партія ВО "Свобода" вирішила об'єднатися з молодими, але амбітними "Нацкорпусом" і "Правим сектором" для досягнення політичних цілей. Лідери організації Олег Тягнибок, Андрій Білецький та Андрій Тарасенко в Будинку вчителя в Києві підписали документ про об'єднання під назвою "Національний маніфест".

"Це історичний момент. Ми не просто координуємось, а об'єднуємо свої зусилля" , – заявив тоді лідер "Свободи".

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При цьому Білецький додав, що маніфест не є програмою будь-якої партії.

"Це документ, з яким ми починаємо свій хрестовий похід проти цієї влади", – сказав він.

Олег Тягнибок, Андрій Тарасенко та Андрій Білецький підписали "Національний маніфест". Фото: Христя Равлюк/Facebook

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У маніфесті говорилося, що Україна повинна спрямувати зусилля на створення Балто-Чорноморського Союзу, повернути ядерний статус, розірвати дипломатичні відносини з Росією, дозволити громадянам володіти вогнепальною зброєю. Крім того, партії мали намір культивувати в Україні традиційні цінності, посилити кримінальну відповідальність за корупцію, вести ефективну боротьбу з нелегальною міграцією, створити єдину помісну церкву з центром у Києві.

Спільні акції

Після підписання угоди ВО "Свобода" та Національний корпус разом проводили акції протестів і мітинги. Виступали під Радою проти прийняття законопроєктів президента Петра Порошенка, які визнають частину Донбасу окупованою і продовжують на рік дію закону про особливий статус. Пікетували консульства Польщі у Львові, Києві, Вінниці, Луцьку, Одесі та Харкові на знак протесту проти ухваленого закону про "бандерівську ідеологію". Громили незаконні, на їхню думку, будмайданчики і проводили спільні марші на честь УПА і ініціатора її створення Степана Бандери.

ВО "Свобода" та "Нацкорпус" протестували проти законопроєктів Порошенка. Фото: ВО "Свобода"

Розкол в правій єдності

У листопаді 2018 року відносини між ВО "Свобода" і "Національним корпусом" зіпсувалися після того, як "Нацкорпус" відмовився підтримати голову секретаріату ВО "Свобода" Руслана Кошулинського як єдиного кандидата від націоналістичних сил на виборах президента 2019 року.

"Рішення про підтримку Кошулинського "націоналістичним рухом" було прийнято кулуарно, без широкого обговорення і всупереч "Маніфесту націоналістичних сил. Люди, які поставили свої підписи під "документом", не мають реального авторитету серед мільйонів українських націоналістів. Націоналізм – це не емблеми і старі заслуги, а реальні вчинки тут і зараз і широка підтримка суспільства" , – пояснили в "Нацкорпусі", заявивши, що організація висуває в президенти свого лідера – Андрія Білецького.

"Нацкорпус" висунув в президенти свого лідера Андрія Білецького. Фото: Нацкорпус"

Таким чином права єдність дала серйозні тріщини, а між ВО "Свобода" і "Нацкорпусом" почалася якщо не ворожнеча, то як мінімум конкуренція.

Це проявилося навіть у таких дрібницях, як установка відразу двох сцен на Європейській площі під час чергової спільної акції. Спочатку свою сцену поставила "Свобода", але "Нацкорпусу" не сподобалися занадто "свободівські" шрифти і оформлення, і довелося монтувати ще одну.

Проте ні Білецький, ні Кошулинський у президенти не пройшли.

Чим відрізняється ВО "Свобода" від "Нацкорпусу"

Сьогодні ВО "Свобода" і "Національний корпус" продовжують іноді проводити спільні акції, але є в паралельних площинах. Про це "Сьогодні" говорить політолог Вадим Карасьов .

"Це різні рухи. "Свобода" – сильна партія з 30-річною історією, потужною політичною програмою і ідеологічною групою. "Нацкорпус", який виник на тлі Майдану і війни на Донбасі – більш радикально-вулична організація. Можна сказати, що "свободівці" ставляться до молодих націоналістів, як до вискочок", – каже нам Карасьов.

Ворожнеча або конкуренція

Крім того, за словами експерта, представники "Свободи", які спочатку прийшли в організацію з Західної України, не дуже люблять російськомовних українських націоналістів.

"Андрій Білецький – російськомовний з Харкова, його права рука Сергій Коротких (Боцман) теж російськомовний з Білорусі. Більшість активістів "Нацкорпусу" говорять російською мовою. У "Свободі" їх вважають неправильними націоналістами", – каже Карасьов.

Також політолог зазначає, що між "Свободою" і "Нацкорпусом" існує "нелюбов" через колишнього голову МВС Арсена Авакова.

"У Авакова були непрості відносини зі" Свободою "після історії з загибеллю трьох нацгвардійців від вибуху гранати на акції партії 2015 року. У той же час багато говорили про дружбу міністра з Білецьким і відкриту підтримку "Нацкорпусом" ініціатив Авакова щодо деокупації Донбасу", – каже Карасьов.

Багато хто казав про дружбу Арсена Авакова з Андрієм Білецьким / Фото: уніан

Як зазначає політолог, після відходу Авакова з посади його підтримка Білецького значно знизилася, а тиск Офісу президента на "Нацкорпус" збільшився. Руху довелося піти в опозицію. Про це також говорить той факт, що активісти "Нацкорпусу" все частіше підтримують Петра Порошенка.

"Свобода" сьогодні ближче до Банкової. Не можна сказати, що вона стала ручною організацією Офісу президента, скоріше, лояльнішою", – каже Карасьов.

Чому ВО "Свобода" і "Нацкорпус" знову об'єднуються

Незважаючи на те, що ВО "Свобода" і "Національний корпус" сьогодні знаходяться по різні боки барикад, вони продовжують іноді проводити спільні акції.

"Таким чином організації намагаються демонструвати суспільству, що націоналістичний рух в Україні потужний і може малювати владі червоні лінії", – підсумував Карасьов.

Вадим Карасьов: "Свобода" nf "Нацкорпус" хочуть показати, що націоналістичний рух в Україні може малювати владі червоні лінії" / Фото: Facebook

Довідка:

ВО "Свобода"

13 жовтня 1991 року була заснована Соціал-національна партія України (СНПУ). 14 лютого 2004-го вона була перейменована на Всеукраїнське об'єднання "Свобода", а головою партії був обраний Олег Тягнибок. 2012 року партія отримала 37 місць з 450 у Верховній Раді України VII скликання, набравши 10,44% голосів виборців.

Партія виступала за реабілітацію ОУН-УПА, визнання Голодомору геноцидом української нації, вимагала заборони комуністичної партії і проведення люстрації для очищення владних структур від "агентів Москви".

"Національний корпус"

14 жовтня 2016 року відбувся установчий з'їзд політичної партії, створеної на основі "Азовського руху", що включає в себе громадське об'єднання "Громадянський корпус "Азов", ветеранів полку "Азов", Національної гвардії, волонтерів, учасників Євромайдану. Керівником політичної партії був обраний народний депутат України Андрій Білецький, колишній командир полку Національної гвардії "Азов".

22 лютого 2017 року партія спільно з Всеукраїнським об'єднанням "Свобода", організацією "С14", "Східним корпусом" і "Правим сектором" провела в Києві "Марш національної гідності", за підсумками якого було прийнято ультиматум владі, в якому, зокрема, радикальні націоналісти заявили про об'єднання зусиль з метою "протистояти здачі країни збройним окупантам зі Сходу і фінансовим здирникам з Заходу".

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що засновник полку "Азов", колишній нардеп і лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький вважає, що для демократичної країни вуличні протести та акції – нормальне явище. Але літні мітинги показали, що особливо буйних провокаторів з лав "Нацкорпусу" чекає СІЗО або домашній арешт.

Також ми інформували, що у Львові відбувся захід з нагоди чергової річниці формування дивізії СС "Галичина", яка билася на боці нацистської Німеччини в роки Другої світової. В ході мітингу заступник голови молодого резерву Галицького братства дивізії СС "Галичина" Василь Бичко розповів про плани провести наступний марш "резерву дивізії "Галичина" по Донецьку і Москві.

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