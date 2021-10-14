"Выскочки и неправильные патриоты". Почему враждующие "Нацкорпус" и "Свобода" объединяются раз в году

Андрей Билецкий и Олег Тягнибок объединяются, преследуя свои цели. Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 14 октября, украинские националисты проведут "Марш славы УПА". Участники акции сообщили, что мероприятие будет не только чествованием дня создания Украинской повстанческой армии, но и акцией протеста против действующей власти.

Среди организаторов марша – две крупные национал-патриотические организации: ВО "Свобода" и "Национальный корпус". На первый взгляд, может показаться, что у них единые идеи и цели, но это не совсем так. Сайт "Сегодня" разобрался, чем отличаются "старые" от "новых" националистов, являются ли они партнерами или врагами, и почему они проводят совместные марши.

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Объединение националистов

ВО "Свобода" и "Национальный корпус" можно назвать лидерами современного движения украинских националистов, которые смогли отобрать "пальму первенства" у еще недавно наводящих ужас на российские СМИ "Правого сектора" и "С14", а также оставить позади еще два десятка организаций украинских патриотов.

В 2017 году ветеран украинской политики с 30-летним стажем партия ВО "Свобода" решила объединиться с молодыми, но амбициозными "Нацкорпусом" и "Правым сектором" для достижения политических целей. Лидеры организации Олег Тягнибок, Андрей Билецкий и Андрей Тарасенко в Доме учителя в Киеве подписали документ об объединении под названием "Национальный манифест".

"Это исторический момент. Мы не просто координируемся, а объединяем свои усилия", – заявил тогда лидер "Свободы".

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При этом Билецкий добавил, что манифест не является программой какой-либо партии.

"Это документ, с которым мы начинаем свой крестовый поход против этой власти", – сказал он.

Олег Тягнибок, Андрей Тарасенко и Андрей Билецкий подписали "Национальный манифест". Фото: Христя Равлюк/Facebook

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В манифесте говорилось, что Украина должна направить усилия на создание Балто-Черноморского Союза, вернуть ядерный статус, разорвать дипломатические отношения с Россией, разрешить гражданам владеть огнестрельным оружием. Кроме того, партии были намерены культивировать в Украине традиционные ценности, усилить уголовную ответственность за коррупцию, вести эффективную борьбу с нелегальной миграцией, создать единую поместную церковь с центром в Киеве.

Совместные акции

После подписания соглашения ВО "Свобода" и Национальный корпус вместе проводили акции протестов и митинги. Выступали под Радой против принятия законопроектов президента Петра Порошенко, признающих часть Донбасса оккупированной и продолжающих на год действие закона об особом статусе. Пикетировали консульства Польши во Львове, Киеве, Виннице, Луцке, Одессе и Харькове в знак протеста против принятого закона о "бандеровской идеологии". Громили незаконные, по их мнению, стройплощадки и проводили совместные марши в честь УПА и инициатора ее создания Степана Бандеры.

ВО "Свобода" и "Нацкорпус" протестовали против законопроектов Порошенко. Фото: ВО "Свобода"

Раскол в правом единстве

В ноябре 2018 года отношения между ВО "Свобода" и "Национальным корпусом" испортились после того, как "Нацкорпус" отказался поддержать главу секретариата ВО "Свобода" Руслана Кошулинского как единого кандидата от националистических сил на выборах президента в 2019 году.

"Решение о поддержке Кошулинского "националистическим движением" было принято кулуарно, без широкого обсуждения и вопреки "Манифесту националистических сил". Люди, которые поставили свои подписи под "документом", не имеют реального авторитета среди миллионов украинских националистов. Национализм – это не эмблемы и старые заслуги, а реальные поступки здесь и сейчас и широкая поддержка общества", – объяснили в "Нацкорпусе", заявив, что организация выдвигает в президенты своего лидера – Андрея Билецкого.

"Нацкорпус" выдвинул в президенты своего лидера Андрея Билецкого. Фото: Нацкорпус"

Таким образом правое единство дало серьезные трещины, а между ВО "Свобода" и "Нацкорпусом" началась если не вражда, то как минимум конкуренция.

Это проявилось даже в таких мелочах, как установка сразу двух сцен на Европейской площади во время очередной совместной акции. Изначально свою сцену поставила "Свобода", но "Нацкорпусу" не понравились слишком "свободовские" шрифты и оформление, и пришлось монтировать еще одну.

Но ни Билецкий, ни Кошулинский ощутимого рейтинга не набрали.

Чем отличается ВО "Свобода" от "Нацкорпуса"

Сегодня ВО "Свобода" и "Национальный корпус" продолжают иногда проводить совместные акции, но существуют в параллельных плоскостях. Об этом "Сегодня" говорит политолог Вадим Карасев.

"Это разные движения. "Свобода" – сильная партия с 30-летней историей, мощной политической программой и идеологической группой. "Нацкорпус", который возник на фоне Майдана и войны на Донбассе – более радикально-уличная организация. Можно сказать, что "свободовцы" относятся к молодым националистам, как к выскочкам", – говорит нам Карасев.

Вражда или конкуренция

Кроме того, по словам эксперта, представители "Свободы", которые изначально пришли в организацию с Западной Украины, не очень любят русскоязычных украинских националистов.

"Андрей Билецкий – русскоязычный из Харькова, его правая рука Сергей Коротких (Боцман) тоже русскоязычный из Беларуси. Большинство активистов "Нацкорпуса" говорят на русском языке. В "Свободе" их считают неправильными националистами", – говорит Карасев.

Также политолог отмечает, что между "Свободой" и "Нацкорпусом" существует "нелюбовь" из-за бывшего главы МВД Арсена Авакова.

"У Авакова были непростые отношения со "Свободой" после истории с гибелью трех нацгвардейцев от взрыва гранаты на акции партии в 2015 году. В то же время многие говорили о дружбе министра с Билецким и открытой поддержке "Нацкорпусом" инициатив Авакова по деоккупации Донбасса", – говорит Карасев.

Многие говорили о дружбе Арсена Авакова с Андреем Билецким / Фото: УНИАН

Как отмечает политолог, после ухода Авакова с должности его поддержка Билецкого значительно снизилась, а давление Офиса президента на "Нацкорпус" увеличилось. Движению пришлось уйти в оппозицию. Об этом также говорит тот факт, что активисты "Нацкорпуса" все чаще поддерживают Петра Порошенко.

"Свобода" сегодня ближе к Банковой. Нельзя сказать, что она стала ручной организацией Офиса президента, скорее, более лояльной", – говорит Карасев.

Почему ВО "Свобода" и "Нацкорпус" снова объединяются

Несмотря на то, что ВО "Свобода" и "Национальный корпус" сегодня находятся по разным сторонам баррикад, они продолжают иногда проводить совместные акции.

"Таким образом организации пытаются демонстрировать обществу, что националистическое движение в Украине мощное и может рисовать властям красные линии", – подытожил Карасев.

Вадим Карасев: "Свобода" и "Нацкорпус" хотят показать, что националистическое движение в Украине может рисовать властям красные линии" / Фото: Facebook

Справка:

ВО "Свобода"

13 октября 1991 года была основана Социал-национальная партия Украины (СНПУ). 14 февраля 2004 года она была переименована во Всеукраинское объединение "Свобода", а председателем партии был избран Олег Тягнибок. В 2012 году партия получила 37 мест из 450 в Верховной Раде Украины VII созыва, набрав 10,44 % голосов избирателей.

Партия выступала за реабилитацию ОУН-УПА, признание Голодомора геноцидом украинской нации, требовала запрета коммунистической партии и проведения люстрации для очищения властных структур от "агентов Москвы".

"Национальный корпус"

14 октября 2016 года состоялся учредительный съезд политической партии, созданной на основе "Азовского движения", включающего в себя общественное объединение "Гражданский корпус "Азов", ветеранов полка "Азов", Национальной гвардии, волонтеров, участников Евромайдана. Руководителем политической партии был избран народный депутат Украины Андрей Билецкий, бывший командир полка Национальной гвардии "Азов".

22 февраля 2017 года партия совместно с Всеукраинским объединением "Свобода", организацией "С14", "Восточным корпусом" и "Правым сектором" провела в Киеве "Марш национального достоинства", по итогам которого был принят ультиматум власти, в котором, в частности, радикальные националисты заявили об объединении усилий с целью "противостоять сдаче страны вооруженным оккупантам с Востока и финансовым вымогателям с Запада".

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что основатель полка "Азов", бывший нардеп и лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий считает, что для демократической страны уличные протесты и акции – нормальное явление. Но летние митинги показали, что особо буйных провокаторов из рядов "Нацкорпуса" ждет СИЗО или домашний арест.

Также мы информировали, что во Львове состоялось мероприятие по случаю очередной годовщины формирования дивизии СС "Галичина", сражавшейся на стороне нацистской Германии в годы Второй мировой. В ходе митинга зампредседателя молодого резерва Галицкого братства дивизии СС "Галичина" Василий Бычко рассказал о планах провести следующий марш "резерва дивизии "Галичина" по Донецку и Москве.

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