Вибори мера Харкова: Комаровський вказав на небезпечний момент

Комаровський розкритикував підготовку до голосування. Колаж "Сьогодні"

Відомий лікар-педіатр Євген Комаровський вважає однією з головних помилок влади під час пандемії COVID-19 – неправильну організацію голосування на виборах мера Харкова, які пройдуть 31 жовтня.

Про це він сказав в інтерв'ю Українській правді.

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Він пояснив, як потрібно було зробити голосування людей безпечнішим у зв'язку з погіршенням епідситуації.

"31 жовтня у Харкові відбуватимуться вибори. Невже не було очевидним, що голосування всередині приміщень набагато небезпечніше, ніж голосування на відкритому повітрі? А якби ці вибори провести не 31 жовтня, а 30 вересня? І не в закритих приміщеннях, а поставити столики та кабінки під навісом? Тобто вдесятеро зменшити ймовірність інфікування людей. І купа таких рішень, які можна було ухвалити", – сказав Комаровський.

Вибори у Харкові-2021