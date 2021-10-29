Выборы мэра Харькова: Комаровский указал на опасный момент

Комаровский раскритиковал подготовку к голосованию. Коллаж "Сегодня"

Известный врач-педиатр Евгений Комаровский считает одной из главных ошибок власти во время пандемии COVID-19 – неправильная организация голосования на выборах мэра Харькова, которые пройдут 31 октября.

Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

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Он объяснил, как нужно было сделать голосование людей более безопасным в связи с ухудшением эпидситуации.

"31 октября в Харькове будут проходить выборы. Неужели не было очевидно, что голосование внутри помещений намного опаснее, чем голосование на открытом воздухе? А если бы эти выборы провести не 31 октября, а 30 сентября? И не в закрытых помещениях, а поставить столики и кабинки под навесом? То есть в десятки раз уменьшить вероятность инфицирования людей. И куча таких решений, которые можно было принять", – сказал Комаровский.

Выборы в Харькове-2021