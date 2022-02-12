Вторгнення в Україну 16 лютого: Зеленський попросив надати докази

Президент України Володимир Зеленський засумнівався, що напад Росії на нашу країну відбудеться найближчими днями, про що повідомило з посиланням на свої джерела американське агентство Bloomberg, а також, за даними британського видання The Guardian, заявив президент США Джо Байден у телефонній розмові з керівництвом ЄС та НАТО.

Про це повідомляє телеканал "Україна 24".

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Немає 100% інформації

" Я вважаю, що сьогодні в інформаційному просторі дуже багато інформації щодо глибокої повномасштабної операції з боку Росії. Навіть уже повідомляють конкретні дати. Ми розуміємо, що такі ризики є. Якщо у когось є додаткова інформація щодо 100% вторгнення РФ в Україну починаючи з 16 числа — дайте, будь ласка, нам цю інформацію. Ми працюємо у щоденному режимі, отримуємо інформацію від нашої розвідки. Але будемо вдячні всім за допомогу", – зазначив президент України під час брифінгу в Херсонській області, де неподалік адмінкордону з тимчасово окупованим Кримом проходять тактико-спеціальні навчання МВС України.

При цьому Зеленський наголосив, що ми повинні розраховувати насамперед на себе, на своїх військових, на своїх громадян. І маємо бути готовими в будь-який день.

" Я не можу погоджуватися чи не погоджуватися з тим, що ще не сталося, слава Богу. Поки що повномасштабної війни в Україні немає. І я як президент маю говорити зі своїми громадянами, маючи відповідну реальну інформацію. Я говорю, що ми отримуємо багато інформації з багатьох джерел. Ми також маємо розвідників. Я не вважаю, що розвідка України працює гірше за розвідку інших держав ", – додав президент.

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