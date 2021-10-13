Друга спроба. Прокурори знову хочуть відправити Медведчука в СІЗО

Венедіктова розраховує заховати Медведчука за ґрати. Колаж "Сьогодні"

Офіс генерального прокурора оскаржить рішення Печерського районного суду Києва про продовження домашнього арешту підозрюваному в державній зраді нардепу Віктору Медведчуку і проситиме для нього СІЗО.

Про це заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова у блозі на Українській правді.

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Напередодні сторона звинувачення просила суд заарештувати кума Путіна з можливістю внесення застави в мільярд гривень, але суд відмовив і залишив його сидіти вдома.

"Прокурори наполягатимуть на триманні під вартою з альтернативою внесення застави у 1 мільярд гривень. Тут іде мова про підозру у тяжких злочинах: держзраді та сприянні терористам. На кону величезні ризики щодо можливого переховування нардепа та його впливу на співучасників та свідків. До того ж не забуваємо про його зв’язки з представниками РФ та терористичних організацій (т.зв. "Л/ДНР". – Ред.)", – написала Венедіктова.

Нагадаємо, нещодавно Венедіктова в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" пояснила, чому Медведчука досі не відправили до СІЗО.

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Що інкримінують Медведчуку

Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді, порушенні законів і звичаїв війни, спонсоруванні бойовиків ОРДЛО і махінаціях з вугіллям. Йому світить від 12 років в'язниці до довічного. Серед висунутих йому звинувачень:

замах на розкрадання природних ресурсів (за версією слідства, 2015 року фігуранти справи вступили у змову із чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря);

передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (2020 року Медведчук нібито передав Козаку, який перебував на той момент на території Росії, відомості про секретний підрозділ української армії);

антиукраїнська діяльність (Медведчука підозрюють у намірі створити "інфраструктуру впливу" через українців, які працюють в РФ);

спонсорування тероризму через один з українських банків з дозволу вищих посадових осіб країни.

20 серпня генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що розслідування щодо Медведчука завершено – йде підготовка до розгляду справи у суді по суті.

Але 8 жовтня куму Путіна повідомили про нову підозру і 12 жовтня навіть намагалися змінити йому запобіжний захід з домашнього арешту на СІЗО з можливістю застави в мільярд гривень. Але суд залишив його під домашнім арештом до 7 грудня.