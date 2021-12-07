Зустріч Путіна та Байдена: на кону повна незалежність України – New York Times

Американські ЗМІ вважають, що ці переговори дуже важливі для України / Фото: Колаж: Сьогодні

Конфлікт в Україні стане головною темою під час відеодзвінка між президентом США Джо Байденом та головою РФ Володимиром Путіним. Про це пише видання New York Times.

"Деякі з помічників американського лідера сумніваються, що дипломатія зможе відмовити Путіна від його основної мети – дестабілізації уряду України. Очікується, що Байден заохочуватиме дипломатичну деескалацію конфлікту в Україні", – йдеться у статті.

За інформацією видання, представники адміністрації Байдена впевнені, що ця зустріч двох лідерів стане дуже важливою насамперед для України.

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"Ця зустріч, можливо, найважливіша розмова між двома лідерами з того часу, як Байден обійняв посаду понад 10 місяців тому, і вона може визначити курс на здатність України залишатися повністю незалежною державою", – пише NT.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що президент США Джо Байден повинен відкинути "червоні лінії" Кремля.

Про що говоритимуть президенти

7 грудня, американський лідер Джо Байден переговорить із російським колегою Володимиром Путіним. Однією з тем відеодзвінка буде нарощування військ РФ уздовж кордонів з Україною.

Будуть порушені й інші теми, які мають "вирішальне значення для національної безпеки Америки, включаючи виклики, що залишаються у кіберпросторі, необхідність досягнення прогресу з фундаментальних питань стратегічної стабільності в ядерній, космічній галузях, а також занепокоєння США стосовно успіхів, яких Іран досягає у своїй ядерній програмі, і тієї загрози, яку вони становлять для регіонального та міжнародного миру та безпеки".

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Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков назвав ці переговори "лише робочою розмовою", яка припадає на складний період напруженості, і не варто чекати від них якихось проривів.