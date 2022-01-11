Встане 90% населення: Єрмак пояснив, що чекає на Путіна в Україні

Зліва Андрій Єрмак, праворуч – Володимир Путін. Фото: Колаж "Сьогодні" / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна готова захищатись від російської агресії, але нове вторгнення Росії означатиме велику проблему для всіх західних країн. Про це в інтерв'ю телеканалу Channel 4 розповів глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Насамперед я абсолютно впевнений, що понад 90% нашого населення захищатимуть нашу країну. Якщо це станеться, це буде вироком для НАТО і великою проблемою, тому що всі західні країни повинні будуть пояснювати своїм громадянам, чому вони вели переговори так довго, а це (напад. – Ред.) сталось", – сказав він.

За його словами, новий напад РФ на Україну "буде кінцем будь-якої безпеки не лише в Європі, а й в усьому світі".

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Також він зазначив, якщо Україна вистоїть перед російською агресією – це буде перемогою всіх її західних партнерів, тоді як втрата нових територій стане "одним із найбільших поразок" країн Заходу.

Глава президентського офісу нагадав, що мета вступу до НАТО прописана в Конституції України, і лише українці та члени НАТО мають право ухвалювати рішення про приєднання до Альянсу, а не Росія, яка вже офіційно висуває такі ультиматуми.

"І якщо хтось із членів НАТО проти цього (приєднання України. – Ред.), будь ласка, повідомте нас про це належним чином, чесно та дружньо", – зазначив він.

Загроза вторгнення в Україну