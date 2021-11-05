Війна та велика приватизація: "Свобода слова Савіка Шустера"

Сьогодні о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" обговорять велику приватизацію в Україні та війну на Донбасі.

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Політики розбиратимуться, чи правильно Україна веде війну з Росією на тлі використання безпілотника та інформацію про стягування військ до наших кордонів.

Також говоритимуть, чи чесно держава проводить приватизацію та чому завод "Більшовик" продали за півціни та з судовими справами.

Гостями студії будуть:

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