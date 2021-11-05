Війна та велика приватизація: "Свобода слова Савіка Шустера"

Сьогодні о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" обговорять велику приватизацію в Україні та війну на Донбасі.
Політики розбиратимуться, чи правильно Україна веде війну з Росією на тлі використання безпілотника та інформацію про стягування військ до наших кордонів.
Також говоритимуть, чи чесно держава проводить приватизацію та чому завод "Більшовик" продали за півціни та з судовими справами.
Гостями студії будуть:
- Герой України, начальник Генерального штабу Збройних Сил генерал-лейтенант Сергій Шаптала;
- віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук;
- лідер партії "Європейська солідарність", п'ятий президент України (2014-2019) Петро Порошенко;
- міністр внутрішніх справ України (2014 – липень 2021) Арсен Аваков;
- народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя", заступник голови Комітету парламенту з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Наталія Королевська;
- головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов;
- радянський розвідник, майор КДБ (1980–1990) Юрій Швець;
- голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко;
- позаштатний радник керівника Офісу президента України, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов;
- засновник та керівник компанії SAGA Development Андрій Вавриш;
- народний депутат VIII скликання Борислав Береза.