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Війна та велика приватизація: "Свобода слова Савіка Шустера"

Сергій Мартинець
5 листопада, 15:19
Політики розбиратимуться, чи правильно Україна протистоїть російській агресії

Сьогодні о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" обговорять велику приватизацію в Україні та війну на Донбасі.

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Політики розбиратимуться, чи правильно Україна веде війну з Росією на тлі використання безпілотника та інформацію про стягування військ до наших кордонів.

Також говоритимуть, чи чесно держава проводить приватизацію та чому завод "Більшовик" продали за півціни та з судовими справами.

Гостями студії будуть:

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  • Герой України, начальник Генерального штабу Збройних Сил генерал-лейтенант Сергій Шаптала;
  • віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук;
  • лідер партії "Європейська солідарність", п'ятий президент України (2014-2019) Петро Порошенко;
  • міністр внутрішніх справ України (2014 – липень 2021) Арсен Аваков;
  • народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя", заступник голови Комітету парламенту з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Наталія Королевська;
  • головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов;
  • радянський розвідник, майор КДБ (1980–1990) Юрій Швець;
  • голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко;
  • позаштатний радник керівника Офісу президента України, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов;
  • засновник та керівник компанії SAGA Development Андрій Вавриш;
  • народний депутат VIII скликання Борислав Береза.