Война и большая приватизация: "Свобода слова Савика Шустера"

У Шустера встретятся Аваков (слева) и Порошенко (справа)
Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" обсудят большую приватизацию в Украину и войну на Донбассе.
Политики будут разбираться, правильно ли Украина ведет войну с Россией на фоне использования беспилотника и информации о стягивании войск к нашим границам.
Также обсудят, честно ли государство проводит приватизацию и почему завод "Большевик" продали за полцены и с судебными делами.
Гостями студии будут:
- Герой Украины, начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-лейтенант Сергей Шаптала;
- вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук;
- лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко;
- министр внутренних дел Украины (2014 – июль 2021) Арсен Аваков;
- народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь", заместитель главы Комитета парламента по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Наталия Королевская;
- главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов;
- советский разведчик, майор КГБ (1980-1990) Юрий Швец;
- глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко;
- внештатный советник руководителя Офиса президента Украины, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов;
- основатель и руководитель компании SAGA Development Андрей Вавриш;
- народный депутат VIII созыва Борислав Береза.