Война и большая приватизация: "Свобода слова Савика Шустера"

У Шустера встретятся Аваков (слева) и Порошенко (справа)

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" обсудят большую приватизацию в Украину и войну на Донбассе.

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Политики будут разбираться, правильно ли Украина ведет войну с Россией на фоне использования беспилотника и информации о стягивании войск к нашим границам.

Также обсудят, честно ли государство проводит приватизацию и почему завод "Большевик" продали за полцены и с судебными делами.

Гостями студии будут:

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