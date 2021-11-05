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Война и большая приватизация: "Свобода слова Савика Шустера"

Сергей Мартынец
5 ноября, 15:19
Политики будут разбираться, правильно ли Украина противостоит российской агрессии

У Шустера встретятся Аваков (слева) и Порошенко (справа)

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" обсудят большую приватизацию в Украину и войну на Донбассе.

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Политики будут разбираться, правильно ли Украина ведет войну с Россией на фоне использования беспилотника и информации о стягивании войск к нашим границам.

Также обсудят, честно ли государство проводит приватизацию и почему завод "Большевик" продали за полцены и с судебными делами.

Гостями студии будут:

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  • Герой Украины, начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-лейтенант Сергей Шаптала;
  • вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук;
  • лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко;
  • министр внутренних дел Украины (2014 – июль 2021) Арсен Аваков;
  • народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь", заместитель главы Комитета парламента по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Наталия Королевская;
  • главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов;
  • советский разведчик, майор КГБ (1980-1990) Юрий Швец;
  • глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко;
  • внештатный советник руководителя Офиса президента Украины, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов;
  • основатель и руководитель компании SAGA Development Андрей Вавриш;
  • народный депутат VIII созыва Борислав Береза.