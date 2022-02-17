Оце скандал! Reuters опублікувало карту з "російським" Кримом (фото)

/ Фото: Колаж: Сьогодні

16 лютого інформаційне агентство Reuters опублікувало статтю, де було розміщена інфографіка, на якій український Крим зображений як "територія Російської Федерації".

Карта та джерело

Reuters у статті "Російська газова загроза в Європі" ("Russian gas threat in Europe") використало карту, на якій окупований Крим має такий самий колір, як і територія Росії.

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/ Фото: REUTERS

Водночас одним із джерел цієї карти Reuters вказав російський Газпром.

Як зазначається, під публікацією Reuters у Twitter з'явились обурені коментарі.

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Відведення військ Росії

РФ заявила, що відводить частину військ від кордонів з Україною після того, як кілька місяців збирала там понад 100-тисячну армію. Глава МЗС РФ Сергій Лавров наголосив, що Росія завершила заплановані навчання, а заяви Заходу про вторгнення в Україну назвав "інформаційним тероризмом"

Розвідка НАТО поки що не підтверджує факт відведення російських військ від кордонів України, про який заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков.

Президент України Володимир Зеленський також заявив, що ніякого відступу не бачить, А заяви Росії поки що залишаються лише словами.

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Міністерство оборони Російської Федерації опублікувало відео, на якому видно пересування військ із Криму. Згідно з повідомленням, військова техніка Південного військового округу РФ вирушила до місця постійної дислокації через Кримський міст.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляють, що під час онлайн-трансляції Reuters з Майдану Незалежності у Києві під назвою "Вигляд на київський Майдан на тлі російсько-української кризи" вночі прозвучав гімн СРСР.

Після цього вдень у кадр з місця трансляції вдерся дрон із пропозицією продати гараж.

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