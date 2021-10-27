Питання НАТО Росії не стосується – Київ дав Москві пораду

Ніколенко поставив на місце росіян у питанні НАТО. Колаж "Сьогодні"

Київ закликав Москву не рахувати військових НАТО в Україні, а докласти зусиль для врегулювання конфлікту на Донбасі. Шлях нашої країни до Альянсу точно не стосується країни-агресора.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, передає УНІАН.

Реклама

Він прокоментував істерику представниці МЗС РФ Марії Захарової, яка "нарахувала" в Україні "близько десяти місць дислокації" військових НАТО.

"Зовнішня політика РФ намагається підірвати міжнародний порядок, що ґрунтується на міжнародному праві. Її основні інструменти – конфронтація та агресія. Заяви російських чиновників про ефемерні загрози з боку України – продукт спотвореного сприйняття реальності. Росія зараз має не місця дислокації військових НАТО рахувати, а докладати зусиль, щоб зрушити з місця врегулювання російсько-українського збройного конфлікту", – заявив Ніколенко.

Дипломат порадив Москві перестати блокувати переговори щодо Донбасу та почати виконувати Мінські угоди.

Реклама

При цьому він нагадав Росії, що її не стосується стратегічний вибір українського народу у питанні НАТО.

"Ми розглядаємо Альянс не лише як парасольку безпеки, а й як простір спільних демократичних цінностей. Подальший розвиток співробітництва з НАТО залежить виключно від волі нашої держави та членів Альянсу. І в цьому діалозі Російська Федерація не має права голосу", – наголосив Ніколенко.

Росія боїться вступу України до НАТО