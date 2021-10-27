Вопрос НАТО России не касается – Киев дал Москве совет

Николенко поставил на место россиян в вопросе НАТО. Коллаж "Сегодня"
Киев призвал Москву не считать военных НАТО в Украине, а приложить усилия для урегулирования конфликта на Донбассе. Путь нашей страны в Альянс точно не касается страны-агрессора.
Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко, передает УНИАН.
Он прокомментировал истерики представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая "насчитала" в Украине "около десяти мест дислокации" военных НАТО.
"Внешняя политика РФ пытается подорвать международный порядок, основанный на международном праве. Ее основные инструменты – конфронтация и агрессия. Заявления российских чиновников об эфемерных угрозах со стороны Украины – продукт искаженного восприятия реальности. Россия сейчас должна не места дислокации военных НАТО считать, а прилагать усилия, чтобы сдвинуть с места урегулирование российско-украинского вооруженного конфликта", – заявил Николенко.
Дипломат посоветовал Москве перестать блокировать переговоры по Донбассу и начать выполнять Минские соглашения.
При этом он напомнил России, что ее не касается стратегический выбор украинского народа в направлении НАТО.
"Мы рассматриваем Альянс не только как зонтик безопасности, но и как пространство общих демократических ценностей. Дальнейшее развитие сотрудничества с НАТО зависит исключительно от воли нашего государства и членов Альянса. И в этом диалоге Российская Федерация не имеет права голоса", – подчеркнул Николенко.
Россия боится вступления Украины в НАТО
- В июне президент РФ Владимир Путин рассказывал, почему боится вступления Украины в НАТО. Он привел в пример ракеты, которые могут оказаться на украинской территории, нацеленные на Москву.
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на слова Путина о НАТО. По его словам, тема интеграции Украины в европейское и евроатлантическое сообщество очень беспокоит россиян.
- А 21 октября хозяин Кремля выразил недовольство, что НАТО заходит в Украину под видом учебных центров: "Завтра под Харьковом ракеты появятся, что нам делать с этим?". На это советник главы Офиса президента Алексей Арестович пригрозил "нацелить" ракеты на Москву.
- Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что у Москвы нет права вето в этом вопросе. А в Кремле разразились угрозами, мол, незамедлительно примут меры, если Украина окажется в НАТО.
- Тем временем Украину впервые пригласили на заседание исключительно для членов Альянса. Киев будет принимать участие в дискуссии по новому современному вооружению.