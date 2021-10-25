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Еще один шаг к НАТО: впервые Украину пригласили на заседание исключительно для членов Альянса

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
25 октября, 21:21
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Украина будет принимать участие в дискуссии по новому современному вооружению
Впервые за этим столом будет и представитель Украины / Коллаж "Сегодня"
Впервые за этим столом будет и представитель Украины / Коллаж "Сегодня"

Для Украины постепенно открываются двери различных мероприятий, которые проводит Организация Североатлантического договора (НАТО). Впервые в истории нашей страны мы будем участвовать в заседании комитета Североатлантического совета НАТО по вопросам вооружений, куда допускаются исключительно члены Альянса.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

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Доверие

По словам заместитель министра обороны Украины Александра Носова, который будет представлять нашу страну на Конференции национальных директоров вооружений в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 26 октября, Украина ранее привлекалась к участию в заседаниях Конференции. Однако впервые ее пригласили на заседание по вопросам, относящимся к прерогативе исключительно государств-членов НАТО – заседание комитета Североатлантического совета НАТО по вопросам вооружений.

В частности, Украина будет принимать участие в дискуссии по инновации в оборонно-технической сфере, трансформации во взаимодействии с наукой и оборонно-промышленным комплексом и достижении оптимального соотношения военных нужд и бюджетных возможностей.

В Брюсселе также запланированы двусторонние встречи заместителя министра обороны Украины Александра Носова с Национальным директорами по вооружению государств-членов НАТО.

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Перспективы на членство

  • Министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Киев пообещал помочь Украине стать достойной НАТО. Об этом он сказал во время брифинга с министром обороны Украины Андреем Тараном 19 октября.
  • При этом Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг недавно заявил, что Украина и Грузия станут членами Североатлантического альянса. Однако "не завтра".
  • Месяц назад экс-посол США в Украине Джон Хербст заявил, что Украине еще далеко до вступления в НАТО и Европейский Союз – на это может понадобиться до 20 лет.
  • Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что Украина в ближайшие десять лет должна стать членом Европейского Союза. Вот только в Европе не все с этим согласны.

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