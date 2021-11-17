Військові плани України та Британії налякали Москву

Співпраця України з Великобританією не влаштовує Москву / Колаж "Сьогодні"

Росія висловила стурбованість домовленостями у військовій сфері, які були досягнуті між Україною та Великою Британією ще під час візиту до Лондона президента України Володимира Зеленського, а днями обросли новими угодами. Спікер МЗС Росії Марія Захарова заявила, що ці домовленості свідчать про нарощування британської військової активності біля кордонів Росії.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс".

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Ситуація

"Угода Києва та Лондона про військово-морське партнерство доводить нарощування британської військової активності біля кордонів Росії. Намір Великої Британії надати Україні кредит для розвитку та зміцнення ВМС сприятиме зростанню нестабільності в Європі", – заявила Захарова.

"Ми змушені враховувати ці обставини та вживати адекватних заходів", – пригрозила Захарова.

Домовленість

Згідно з повідомленням на сайті Міноборони України, минулого тижня в Лондоні було підписано Міжурядову рамкову угоду, за якою буде продовжено реалізацію спільних проєктів щодо розвитку можливостей Військово-Морських сил ЗС України. Мета – підвищення військово-морських можливостей України.

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При цьому, чекаючи на відповідну істерику з Москви, військові відомства України та Великої Британії у своїй спільній заяві чітко написали: "Наші уряди не мають бажання бути ворожими або прагнути будь-яким чином стратегічно оточити чи підірвати Російську Федерацію. Ми стурбовані нарощуванням військ та активністю Росії біля кордонів України".

Співробітництво