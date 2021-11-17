Военные планы Украины и Британии испугали Москву

Сотрудничество Украины с Великобританией не устраивает Москву / Коллаж "Сегодня"

Россия выразила обеспокоенность договоренностями в военной сфере, которые были достигнуты между Украиной и Великобританией еще во время визита в Лондон президента Украины Владимира Зеленского, а днями обросли новыми соглашениями. Спикер МИД России Мария Захарова заявила, что данные договоренности свидетельствуют о наращивании британской военной активности у границ России.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

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Ситуация

"Соглашение Киева и Лондона о военно-морском партнерстве доказывает наращивание британской военной активности у границ России. Намерение Великобритании предоставить Украине кредит для развития и укрепления ВМС будет способствовать росту нестабильности в Европе", – заявила Захарова.

"Мы вынуждены учитывать эти обстоятельства и принимать адекватные меры", – пригрозила Захарова.

Договоренность

Согласно сообщению на сайте Минобороны Украины, на прошлой неделе в Лондоне было подписано Межправительственное рамочное соглашение, по которому будет продолжена реализация совместных проектов по развитию возможностей Военно-Морских Сил ВС Украины. Цель – повышение военно-морских способностей Украины.

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При этом, ожидая соответствующей истерики из Москвы, военные ведомства Украины и Великобритании в своем совместном заявлении четко написали: "Наши правительства не желают быть враждебными или стремиться каким-либо образом стратегически окружить или подорвать Российскую Федерацию. Мы озабочены наращиванием войск и активностью России у границ Украины".

Сотрудничество