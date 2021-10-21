Вірять у чипування? У "Слузі народу" приголомшили заявою про вакцинацію

Деякі "слуги" боятися вакцинуватися і вірять в казки. Колаж "Сьогодні"

Коронавірус знову проник до Верховної Ради, а в країні епідемічна ситуація близька до критичної. При цьому у фракції "Слуга народу" є противники вакцинації, навіть вірять у чипування.

Про це розповів журналістам голова комітету ВР з питань здоров'я нації, "слуга" Михайло Радуцький, передає УНІАН.

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За його словами, вже цього тижня можуть ввести обмеження допуску до парламенту – пускатимуть лише з ковідними сертифікатом, ПЛР-тестом або довідкою про одужання. Але деяких "слуг" це лякає менше, ніж "чипування".

"Я вакцинований. Свідомі люди всі вакциновані. Але ви знаєте, що у нас у фракції є люди, які вважають, що це "чіпізація", що вірусу не існує", – сказав Радуцький.

Нардеп підкреслив, що карантин у парламенті набере чинності з відстрочкою з технічних причин, але не пізніше 15 листопада. Він уточнив, що це пов'язано з відсутністю в даний час технічних можливостей для перевірки ковід-сертифікатів – щоб не створювати черги на вулиці при вході до Ради.

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