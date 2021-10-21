Верят в чипирование? В "Слуге народа" ошарашили заявлением о вакцинации

Некоторые "слуги" бояться вакцинироваться и верят в сказки. Коллаж "Сегодня"
Коронавирус снова проник в Верховную Раду, а в стране эпидемическая ситуация близка к критической. При этом во фракции "Слуга народа" есть противники вакцинации, даже верят в чипирование.
Об этом рассказал журналистам председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации, "слуга" Михаил Радуцкий, передает УНИАН.
По его словам, уже на этой неделе могут ввести ограничения допуска в парламент – пускать будут только с ковидным сертификатом, ПЦР-тестом или справкой о выздоровлении. Но некоторых "слуг" это пугает меньше, чем "чипирование".
"Я вакцинирован. Сознательные люди все вакцинированы. Но вы знаете, что у нас во фракции есть люди, которые считают, что это "чипизация", что вируса не существует", – сказал Радуцкий.
Нардеп подчеркнул, что карантин в парламенте вступит в силу с отсрочкой по технически причинам, но не позднее 15 ноября. Он уточнил, что это связано с отсутствием в настоящее время технических возможностей для проверки ковид-сертификатов – чтобы не создавать очереди на улице при входе в Раду.
Ситуация с "короной" в Украине все хуже
- Едва ли не каждый день в Украине новые рекорды по смертности и заболеваемости. Например, за прошедшие сутки выявили 22 415 новых случаев коронавируса, а умерли 546 украинцев.
- Пик заболеваемости COVID-19 прогнозируют на конец октября – середину ноября. За неделю количество летальных случаев от коронавируса в Украине увеличилось на 22%, а число новых случаев заболевания выросло на 11%. На сегодняшний день заполненность COVID-коек составляет 57%.
- Политики тоже готовятся к борьбе с "короной" – в Раде хотят ввести жесткие ограничения для депутатов на карантине. Новые правила коснутся и журналистов.
- А в начале сентября на тот момент еще спикер парламента Дмитрий Разумков повторно заболел ковидом.