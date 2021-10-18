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Коронавірус "захопив" Раду: Стефанчук назвав число хворих

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
18 жовтня, 16:43
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Спікер парламенту оприлюднив дані по COVID-19 у Верховній Раді
Стефанчук назвав кількість хворих на коронавірус в Раді. Фото: колаж "Сьогодні"
Стефанчук назвав кількість хворих на коронавірус в Раді. Фото: колаж "Сьогодні"

У Верховній Раді два народних депутата і вісім членів апарату парламенту хворіють на COVID-19.

Про це розповів голова парламенту Руслан Стефанчук під час брифінгу.

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"За інформацією, яку я отримав сьогодні вранці, (хворі на COVID-19 – ред.) два народних депутата і вісім членів апарату", – сказав спікер.

При цьому, Стефанчук не назвав прізвищ хворих, зазначивши, що це конфіденційна інформація.

Також сьогодні на засіданні Погоджувальної ради депутатських фракцій і груп Стефанчук звернувся до народних депутатів із закликом про необхідність дотримання санітарних норм.

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"Ви знаєте ті невтішні цифри, що стосуються коронавірусної інфекції, і я дуже прошу не просто дотримуватися елементарних речей, які передбачені, – ми, парламентарії, повинні дотримуватися і дистанцію, і носіння масок, і санітарну обробку рук", – сказав спікер і закликав нардепів вирішити це питання "на рівні Верховної Ради".

Ситуація з COVID-19 в Україні

  • В Україні за останню добу виявили 12 983 нові випадки інфікування коронавірусом. Всього інфекцію підтвердили у 2 623 882 осіб.
  • За минулу добу від COVID-19 померло 277 жителів України (всього – 60 414).
  • Вилікувати вдалося 2 322 456 інфікованих (5874 – за останню добу).

Також нагадаємо, в Раді готують жорсткі обмеження для депутатів на карантині.

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