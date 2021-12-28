Верховна Рада займеться призовом жінок до армії – що зміниться

В армію дівчата підуть, але не всі / Колаж "Сьогодні"
На тлі скандалу із наказом Міністерства оборони України про військовий облік жінок відповідно до їхніх професій на сайті Верховної Ради з'явився проєкт про внесення змін до закону про військовий обов'язок та військову службу, який передбачає добровільну службу жінок в армії.
Про це повідомив ініціатор змін до закону народний депутат від партії "Слуга народу" Максим Бужанський на своєму телеграм-каналі.
Що пропонують змінити
"Вніс до парламенту законопроєкт #6482 про те, що на військовий облік жінки стають лише добровільно. Виключаючи медиків. Співавторами стали 58 депутатів від Слуги Народу та інших фракцій. Вибачте, дорогі жінки, все, що можу сказати стосовно цієї ініціативи чиновників з міноборони", – написав Бужанський.
Скандальний наказ
- 22 грудня стало відомо, що Міноборони України видало наказ від 11 жовтня 2021 року № 313 зі списком спеціальностей та професій для жінок, після отримання яких ці фахівці мають стати на військовий облік та значитись там до пенсії – до 60 років. Серед таких фахівців виявилися менеджери, головні бухгалтери та листоноші.
- Тотальний військовий облік готувався до весни 2022 року. Проте тривожні сигнали на геополітичній арені та знімки російської армії біля кордонів із супутників прискорили процес на півроку.
- Українці дуже швидко висловили свою думку стосовно цієї ініціативи. Зареєстрована на сайті Офісу президента петиція за п'ять днів набрала необхідні 25 тисяч голосів, щоб її розглянув главу держави.
- Поки що Міноборони не збирається відмовлятися від своєї ідеї військового обліку для певної категорії жінок. Але розглядають варіанти полегшення цього завдання – хочуть зробити процес військового обліку онлайн.