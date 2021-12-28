Верховна Рада займеться призовом жінок до армії – що зміниться

В армію дівчата підуть, але не всі / Колаж "Сьогодні"

На тлі скандалу із наказом Міністерства оборони України про військовий облік жінок відповідно до їхніх професій на сайті Верховної Ради з'явився проєкт про внесення змін до закону про військовий обов'язок та військову службу, який передбачає добровільну службу жінок в армії.

Про це повідомив ініціатор змін до закону народний депутат від партії "Слуга народу" Максим Бужанський на своєму телеграм-каналі.

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Що пропонують змінити

"Вніс до парламенту законопроєкт #6482 про те, що на військовий облік жінки стають лише добровільно. Виключаючи медиків. Співавторами стали 58 депутатів від Слуги Народу та інших фракцій. Вибачте, дорогі жінки, все, що можу сказати стосовно цієї ініціативи чиновників з міноборони", – написав Бужанський.

Скандальний наказ