"Вау!": Скабєєва оцінила план зі знищення Саакашвілі

У Скабеевой все як завжди / Колаж "Сьогодні"

Головна пропагандистка російського ТБ Ольга Скабєєва не залишила непоміченою заяву грузинської опозиції про можливу підготовку замаху на експрезидента Грузії Михеїла Саакашвілі, який зараз перебуває у СІЗО Руставі.

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"Прихильники Саакашвілі вийшли із заявою, що Путін замовив грузинському уряду вбивство Мишико в тюрмі... Вау! Нова сакральна жертва", – написала Скабєєва у себе в телеграм-каналі.

Прихильники Михеїла Саакашвілі, який зараз голодує в СІЗО, напередодні заявили, що їх лідеру загрожує смертельна небезпека. "Я маю важку, перевірену інформацію. ФСБ Росії чинить тиск на СГБ Грузії, щоб знищити експрезидента Михайла Саакашвілі. За нашою інформацією, за кілька днів вони планують привести його в стан фобії, ця інформація пройшла уточнення. Тому ми хочемо, щоб дипломатичний корпус провідував Саакашвілі і тиснув на владу", – заявив один з представників "Єдиного національного руху".

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"Перли" від Скабеевої

Ольга Скабєєва постійно публікує дивні висловлювання.