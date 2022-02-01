В Україну прибув новий військовий вантаж із США – що привезли (фото)

В Україну прибув черговий, уже шостий літак з військовою допомогою від США. Про це повідомив у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков.
"Ще доба не минула, а ми вивантажуємо 6-у "птаху" від наших друзів із США! До Києва прибуло 84 тонни боєприпасів! Загалом на сьогодні ми отримали від США близько 500 тонн ППО! І це не кінець", – написав він.
Напередодні, 31 січня, до Києва прибув п'ятий літак із черговою партією військової допомоги від Сполучених Штатів Америки. На борту повітряного судна понад 80 тонн боєприпасів.
Військова допомога від США та інших країн
- 21 та 22 січня США доставили Києву 170 тонн зброї та боєприпасів. Це були перші дві партії екстреної військової допомоги американців Україні.
- 26 січня до аеропорту "Бориспіль" прибула чергова партія військової допомоги із США, у якій Штати передали Україні 300 протитанкових ракетних комплексів "Джавелін"
- Очікується, що Україна отримає гелікоптери, які раніше використовувалися афганськими чиновниками для втечі до сусідніх країн. ВСУ очікують отримати від США шість нових вертольотів – п'ять Мі-17В5 та один Мі-8МТВ.
- Також США хочуть відправити до Європи тисячі військових через загрозу нападу Росії на Україну. За інформацією видання The News York Times, президент США може ухвалити рішення вже цього тижня. Частина військових у такому разі буде перекинута зі США, а решта – з інших частин Європи. Поки що жоден із розглянутих варіантів не передбачає відправлення військових до України.
- Щодо допомоги від інших країн, то в Україну відправлять п'ять тисяч німецьких касок. Поки невідомо, це будуть нові чи старі каски німецької армії.
- Крім того, в Україну прибув британський спецпідрозділ із новою партією зброї.
- Велика Британія також перекидає в Україну легкі протитанкові озброєння. 17 січня до аеропорту "Бориспіль" прибули два літаки британських ВПС, які доставили легкі протитанкові оборонні системи.
- Чехія, Литва, Канада та Німеччина також мають намір посилити військову співпрацю з Україною. Литва вже затвердила план військової підтримки України, згідно з яким буде збільшено кількість інструкторів навчальної місії, закуплено тепловізори.