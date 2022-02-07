В Україну їдуть глави МЗС п'яти країн ЄС: побачать, що РФ наробила на Донбасі

Зліва направо - Ян Липавський, Олександр Шалленберг, Іван Корчок. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністри закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, Австрії Олександр Шалленберг та Словаччини Іван Корчок здійснять спільний візит до України 7-8 лютого.

Про це повідомили у МЗС України .

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та його чеський, австрійський та словацький колеги проведуть переговори, ключовими темами яких стане:

подальша підтримка України у протидії російській агресії;

здійснення комплексного пакету стримування РФ;

зміцнення безпеки взаємодії;

підтримання економічної та фінансової стабільності нашої держави.

Міністри Славківського формату також планують завітати до зони проведення Операції об'єднаних сил, де ознайомляться з актуальною ситуацією.

Також Україну відвідають міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан разом із німецькою колегою Анналеною Бербок.

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"Я сьогодні запевнив (міністра закордонних справ України. – Ред.) Дмитра Кулебу у нашій повній підтримці та солідарності з Україною. Наша мобілізація продовжується, зокрема у "нормандському форматі", для деескалації напруженості. Я буду в Україні 7 та 8 лютого з Анналеною Бербок", — написав голова французького відомства у Twitter.

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