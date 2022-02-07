В Україну їдуть глави МЗС п'яти країн ЄС: побачать, що РФ наробила на Донбасі

Зліва направо - Ян Липавський, Олександр Шалленберг, Іван Корчок. Фото: колаж "Сьогодні"
Міністри закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, Австрії Олександр Шалленберг та Словаччини Іван Корчок здійснять спільний візит до України 7-8 лютого.
Про це повідомили у МЗС України .
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та його чеський, австрійський та словацький колеги проведуть переговори, ключовими темами яких стане:
- подальша підтримка України у протидії російській агресії;
- здійснення комплексного пакету стримування РФ;
- зміцнення безпеки взаємодії;
- підтримання економічної та фінансової стабільності нашої держави.
Міністри Славківського формату також планують завітати до зони проведення Операції об'єднаних сил, де ознайомляться з актуальною ситуацією.
Також Україну відвідають міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан разом із німецькою колегою Анналеною Бербок.
"Я сьогодні запевнив (міністра закордонних справ України. – Ред.) Дмитра Кулебу у нашій повній підтримці та солідарності з Україною. Наша мобілізація продовжується, зокрема у "нормандському форматі", для деескалації напруженості. Я буду в Україні 7 та 8 лютого з Анналеною Бербок", — написав голова французького відомства у Twitter.
Російська окупація Донбасу
- Наприкінці зими та на початку весни 2014 року армія РФ окупувала Крим. Трохи пізніше Кремль розпочав гібридну війну на Донбасі. Москва продовжує заперечувати участь, стверджуючи, що на Донеччині "громадянська війна". При цьому у Кремлі регулярно звинувачують Україну в "невиконанні" Мінських угод.
- У 2021 році РФ навесні і потім восени накопичила війська на кордонах України. Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов попередив про можливе вторгнення Росії вже на початку 2022 року. Він також показав можливі сценарії настання російських військ на територію України.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО звинуватив Росію у невиконанні угод щодо Донбасу.
- Також у ГУР Міноборони України розповіли, що російські спецслужби готують провокації проти військових ЗС РФ для того, щоб звинуватити у цьому Україну. Наголошується, що розпорядження про приведення бригади у вищі ступені бойової готовності не доводилися, але була відзначена готовність особового складу "за першою командою" виконувати завдання за призначенням.