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В Україні приземлився сьомий літак із військовою допомогою від США: що привезли

Наталія Магдик
3 лютого, 15:59
Штати продовжують постачати Україні військову допомогу для ЗСУ

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Черговий літак із вантажем військової допомоги для України приземлився у столичному аеропорту "Бориспіль". Про це в Twitter написав міністр оборони України Олексій Резніков.

"Сьома "пташка" приземлилася в Борисполі. Цього разу – 85 тонн боєприпасів для гранатометів. Чудові новини, і найважливіше – це не кінець! Далі буде", – написав він і опублікував фото з аеропорту.

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