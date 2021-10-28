У ТКГ зазначили, що Росія досі не в курсі суті Мінських угод

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Розраховувати на серйозне просування в обговоренні політичної частини на засіданнях ТКГ складно через те, що російська сторона не може чітко сформулювати, як вона розуміє суть мінських угод. Таку думку висловила українська делегація у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання на Донбасі. УНН .

За інформацією української сторони, поки РФ не розбереться між ким укладено документи – просування у переговорному процесі не передбачається.

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"Російська сторона не змогла сформулювати, як вона розуміє Мінські домовленості. Основою врегулювання конфлікту є виконання рішень лідерів держав Нормандського формату, а також весь пакет Мінських домовленостей. І поки російські представники не зможуть визначити – між ким укладено ці документи, розраховувати на серйозне просування в обговоренні політичної частини складно", – йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що російська сторона продовжує обмежувати можливості перетину лінії розмежування громадянами, які проживають на тимчасово окупованих територіях, навіть незважаючи на численні заклики української сторони дозволити громадянам, які проживають в ОРДЛО, отримати допомогу з боку України.

"Під час засідання Гуманітарної підгрупи було висунуто пропозицію повернути уряду України в односторонньому порядку трьох жінок, які утримуються у зв'язку з конфліктом на непідконтрольній території. Однак російські представники цю ідею не підтримали. Також російську делегацію не зацікавила доля раніше затриманого громадянина Косяка: обговорювати її вони не виявили бажання", – зазначила українська сторона.

Також стало відомо, що РФ вимагає від України прибрати зі складу делегації у Тристоронній контактній групі Галину Третьякову та замінити її на нардепа від партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука, який зараз перебуває під домашнім арештом .

Раніше повідомлялося про те, що Російська сторона у Тристоронній контактній групі вимагала в України віддати 350 метрів території "сірої зони" у районі Золотого.

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Росія у ТКГ

У серпні Росія зривала роботу гуманітарної підгрупи. спробою залучити туди терористку Майю Пирогову . Подібний жест із боку РФ українська делегація назвала свідомою спробою зірвати консультації.

Також Росія самоусунулася від переговорного процесу, відмовляючись визнавати себе стороною конфлікту . Гармаш зазначав, що говорити про компроміси вирішення ситуації на Донбасі можна лише після визнання Росією себе стороною конфлікту.

В липні Росія влаштувала підставу новому представнику ОБСЄ . На засіданні політичної підгрупи російська делегація обдурила Сільвію Берман, щоби легалізувати участь терористки з т.зв. "ДНР".

Також зазначимо, що глава української делегації у ТКГ Леонід Кравчук заявляв, що РФ порушує міжнародний договір про ядерну зброю відмовившись пускати інспекторів МАГАТЕ на тимчасово окуповані території