В ТКГ отметили, что Россия до сих пор не в курсе сути Минских соглашений

Переговорный процесс затягивается из-за России / Фото: Коллаж: Сегодня
Рассчитывать на серьезное продвижение в обсуждении политической части на заседаниях ТКГ сложно из-за того, что российская сторона не может четко сформулировать, как она понимает суть Минских соглашений. Такое мнение выразила украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе, пишет УНН.
По информации украинской стороны, пока РФ не разберется, между кем заключены документы, – продвижение в переговорном процессе не предвидится.
"Российская сторона не смогла сформулировать, как она понимает Минские договоренности. Основой урегулирования конфликта, есть выполнение решений лидеров государств "нормандского формата", а также весь пакет Минских договоренностей. И пока российские представители не смогут определить – между кем заключены эти документы, рассчитывать на серьезное продвижение в обсуждении политической части сложно", – говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что российская сторона продолжает ограничивать возможности пересечения линии разграничения гражданами, проживающими на временно оккупированных территориях, даже несмотря на многочисленные призывы украинской стороны разрешить гражданам, проживающим в ОРДЛО, получить помощь со стороны Украины.
"В ходе заседания Гуманитарной подгруппы было выдвинуто предложение вернуть правительству Украины в одностороннем порядке трех женщин, содержащихся в связи с конфликтом на неподконтрольной территории. Однако российские представители эту идею не поддержали. Также российскую делегацию не заинтересовала судьба ранее задержанного гражданина Косяка: обсуждать ее они не выразили желания", – отметила украинская сторона.
Также стало известно, что РФ потребовала от Украины убрать из состава делегации в Трехсторонней контактной группе Галину Третьякову и заменить ее на нардепа от партии "Оппозиционная платформа – За життя" Виктора Медведчука, который сейчас находится под домашним арестом.
Ранее сообщалось о том, что российская сторона в Трехсторонней контактной группе потребовала у Украины отдать 350 метров территории "серой зоны" в районе Золотого.
Россия в ТКГ
- В августе Россия срывала работу гуманитарной подгруппы попыткой привлечь туда террористку Майю Пирогову. Подобный жест со стороны РФ украинская делегация назвала сознательной попыткой сорвать консультации.
- Также Россия самоустранилась от переговорного процесса, отказываясь признавать себя стороной конфликта. Гармаш отмечал, что говорить о компромиссах разрешения ситуации на Донбассе возможно лишь после признания Россией себя стороной конфликта.
- В июле Россия устроила подставу новому представителю ОБСЕ. На заседании политической подгруппы российская делегация обманула Сильвию Берман, чтобы легализовать участие террористки из т.н. "ДНР".
Также отметим, что глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявлял, что РФ нарушает международный договор о ядерном оружии, отказавшись пускать инспекторов МАГАТЭ на временно оккупированные территории.