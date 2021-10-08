"У зв'язку з ним не була": Третьякова зганьбилася новим листуванням через Полякова

Третьякова не визнає своєї неналежної поведінки. Колаж "Сьогодні"

Народний депутат від "Слуги народу" Галина Третьякова після скандалу з померлим "ворогом" Антоном Поляковим продовжила в чаті своєї фракції відстоювати свою позицію.

Листування показав нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

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"І не звертайтесь до моєї гуманітарної сутності. Я з ним у зв'язку не перебувала. А плакати буду тільки за "Слугами народу", – написала вона.

Зазначимо, що "слуги народу" вже розглядають варіанти, як покарати Третьякову за цей скандал.

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Нагадаємо, сьогодні стало відомо про смерть нардепа Антона Полякова прямо в автомобілі таксі. За словами водія, депутат нібито сів до нього в стані алкогольного сп'яніння. Ми вже показували фото мертвого Полякова.

Також в прокуратурі Києва назвали офіційну причину смерті політика за результатами розтину.

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