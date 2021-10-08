"В связи с ним не состояла": Третьякова опозорилась новой перепиской из-за Полякова

Третьякова не признает своей неподобающего поведения. Коллаж "Сегодня"

Народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова после скандала с умершим "врагом" Антоном Поляковым продолжила в чате своей фракции отстаивать свою позицию.

Переписку показал нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

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"И не вызывайте к моей гуманитарной сущности. Я с ним в связи не состояла. А плакать буду только за "Слугами народа", – написала она.

Отметим, что "слуги народа" уже рассматривают варианты, как наказать Третьякову за этот скандал.

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Напомним, сегодня стало известно о смерти нардепа Антона Полякова прямо в автомобиле такси. По словам водителя, депутат якобы сел к нему в состоянии алкогольного опьянения. Мы уже показывали фото мертвого Полякова.

Также в прокуратуре Киева назвали официальную причину смерти политика по результатам вскрытия.

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