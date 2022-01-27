У США поки що не вводитимуть санкції проти Путіна

Санкції проти Путіна можуть спровокувати "технічні проблеми"/Колаж: "Сьогодні"

Білий дім поки що вирішив не вводити санкції проти президента Росії Володимира Путіна, оскільки це створило б "технічні труднощі". Якщо ввести санкції проти особи, з якою Вашингтон проводить переговори, їй буде важко подорожувати та координувати дії з партнерами.

Про це повідомляє телеканал CBS.

Реклама

Деталі

"США можуть ввести санкції проти Путіна, але зараз Білий дім вирішив не робити цього. Згідно з джерелами, з якими я спілкуюся, якщо ти це зробиш, це створить деякі технічні труднощі", — зазначила кореспондентка CBS.

Санкції проти Путіна

Раніше прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, у разі повномасштабного наступу Росії на Україну. американські санкції позначаться на ділових та економічних інтересах президента РФ Володимира Путіна. Такі заходи вдарять по всьому російському керівництву. За її словами, будь-який пакет санкцій буде виходити далеко за рамки того, що було зроблено при введенні рестрикцій у 2014 році.