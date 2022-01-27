В США пока не будут вводить санкции против Путина

Санкции против Путина могут спровоцировать "технические проблемы"/Коллаж: "Сегодня"

Белый дом пока решил не вводить санкции против президента России Владимира Путина, поскольку это создало бы "технические трудности". Если ввести санкции против лица, с которым Вашингтон проводит переговоры, ему будет трудно путешествовать и координировать действия с партнерами.

Об этом сообщает телеканал CBS.

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"США могут ввести санкции против Путина, но на данный момент Белый дом решил не делать этого. Согласно источникам, с которыми я общаюсь, если ты это сделаешь, это создаст некоторые технические трудности", — отметила корреспондент CBS.

Санкции против Путина

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, в случае полномасштабного наступления России на Украину американские санкции скажутся на деловых и экономических интересах президента РФ Владимира Путина. Такие меры ударят по всему российскому руководству. По ее словами, любой пакет санкций будет выходить далеко за рамки того, что было сделано при введении рестрикции в 2014 году.