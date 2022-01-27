В США пока не будут вводить санкции против Путина

Санкции против Путина могут спровоцировать "технические проблемы"/Коллаж: "Сегодня"
Белый дом пока решил не вводить санкции против президента России Владимира Путина, поскольку это создало бы "технические трудности". Если ввести санкции против лица, с которым Вашингтон проводит переговоры, ему будет трудно путешествовать и координировать действия с партнерами.
Об этом сообщает телеканал CBS.
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"США могут ввести санкции против Путина, но на данный момент Белый дом решил не делать этого. Согласно источникам, с которыми я общаюсь, если ты это сделаешь, это создаст некоторые технические трудности", — отметила корреспондент CBS.
Санкции против Путина
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, в случае полномасштабного наступления России на Украину американские санкции скажутся на деловых и экономических интересах президента РФ Владимира Путина. Такие меры ударят по всему российскому руководству. По ее словами, любой пакет санкций будет выходить далеко за рамки того, что было сделано при введении рестрикции в 2014 году.
"Это включает последствия для деловых и экономических интересов президента России Владимира Путина и руководства российского правительства", — подчеркнула Джен Псаки.
Пресс-секретарь добавила, что политика американского правительства традиционно заключается в том, что оно публично не исключает никакие варианты действий к непосредственному введению ограничительных мер. В то же время Псаки подчеркнула, что это не значит, что все, о чем говорилось в последнее время, будет в первоначальном пакете санкций.
Угроза вторжения РФ в Украину
- Сейчас вблизи границ Украины Россия разместила примерно 109-тысячную армию. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.
- Замглавы МИД РФ Павел Рябков заявлял, что Путин уже обсуждает военные варианты по Украине.
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