У РФ вже занервували через військовий облік жінок в Україні – перша реакція

Валентина Матвієнко переплутала військовий облік з мобілізацією. Колаж "Сьогодні"

Голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко називає "військовою істерією" постановку жінок на військовий облік в Україні і запевняє, що Росія не збирається нападати на Україну

Про це вона сказала на пресконференції.

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Війна з Україною

Вона зазначила, що нібито проведено потужну інформаційну атаку, щоб сформувати думку у світовій спільноті про те, що Росія готується напасти на Україну. Тобто війська РФ поблизу українських кордонів, судячи з її слів, ні про що не говорять.

"Це, безумовно, інформаційна груба русофобська атака на Росію. Усі ці домисли про те, що ми готуємось нападати… Жодних планів нападати на Україну у Росії не було і немає. Фейкова історія про формування громадської думки проти Росії", – сказала Матвієнко, але забула згадати про війська РФ біля України.

Військовий облік жінок в Україні

Також вона прокоментувала військовий облік для жінок в Україні, назвавши його "воєнною мобілізацією".

"От зараз як оцінити: в Україні оголошено військову мобілізацію жінок. Усі жінки, навіть вагітні, мають і повинні піти у військкомат і стати на облік. Як назвати це, окрім як воєнною істерією?! Щодня, навіть із праски, не лише з телевізора та з радіо: "Росія — агресор, Росія готується напасти, готуємось до війни". Я не знаю жодної країни світу, де було б оголошено мобілізацію жінок до 60 років, якщо не помиляюся", – сказала голова Ради Федерації РФ.

А що насправді із військовим обліком для українських жінок?