"У резерві 200 тис. людей": як Україна "зустрічатиме" Росію

Українці готують окупантам жорсткий прийом на своїй землі. Колаж "Сьогодні"

Україна готова до вторгнення Росії – окрім армії вже є 200 тисяч людей резерву у територіальній обороні, яка допоможе дати відсіч агресору.

Про це повідомив у програмі "Свобода слова" на телеканалі ICTV міністр оборони Олексій Резніков.

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Ведучий нагадав, що, за даними агентства Bloomberg, Росія зараз проводить найбільшу за 30 років мобілізацію резервістів, і запитав, чи Україна планує робити щось подібне у відповідь. Міністр на це відповів, що з 1 січня в Україні почне діяти закон про національний спротив та територіальну оборону.

"Україна планує давно, бо ми вчимося давати відсіч уже 8-й рік… Ми маємо розуміння тероборони, у нас понад 200 тисяч уже в резерві українців, які пройшли через фронт, мають відповідний (бойовий) досвід. Вони добровільно погодилися бути у цьому резерві. У разі потреби розгортання батальйонів територіальної оборони відбуватиметься у відповідність до закону: використовуватимуться резерви, озброєння. Це додатковий вид збройних сил. Тому ми готові", – сказав Резніков.

Україна готується до вторгнення Росії