Давно такого не було! У ТКГ зробили важливу заяву щодо РФ на Донбасі

В ОП заявляють, що побачили готовність Росії до деескалації на Донбасі. Фото: колаж "Сьогодні"

В Офісі президента повідомили, що 22 грудня відбулося засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ), яке дозволяє "засвідчити стриманий оптимізм" стосовно можливої деескалації ситуації на Донбасі та розблокування мирного процесу.

Про це повідомляє виконувач обов'язків першого заступника голови делегації України у ТКГ Андрій Костін, якого цитує Офіс президента.

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"Уперше за довгий час відчувається реальна можливість забезпечити тишу на лінії зіткнення в Донецькій і Луганській областях. Українська сторона повністю готова до цього. Важливо, що ми побачили готовність і іншої сторони до цього кроку", – сказав він.

Зазначається, що здатність реалізувати заходи щодо посилення режиму припинення вогню "означатиме можливість пройти шляхом миру і через інші необхідні пункти".



Як зазначили в Офісі президента, "українська сторона продовжує працювати у всіх доступних форматах для звільнення утримуваних осіб, відкриття КПВВ, забезпечення реалізації інших домовленостей на користь усіх українців з обох боків лінії зіткнення".

Російська окупація Донбасу