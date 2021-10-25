У "Кварталі 95" розповіли, чи повернеться Зеленський на сцену

Пікалов (в кружечку) не бачить більше Зеленського у "Кварталі". Колаж "Сьогодні"
Володимир Зеленський після закінчення свого президентства, швидше за все, не повернеться в "Квартал 95", оскільки переріс вже сцену. Таку думку висловив в інтерв'ю Українській правді його колишній колега "кварталівець" Олександр Пікалов.
На питання, чи піде Зеленський на другий президентський строк, він відповів: "По-перше, я проаналізую справи – це великий термін. По-друге, я розумію, що ризикувати сьогодні не можна. У нас іде війна...".
Водночас він майже впевнений, що більше Зеленського в "Кварталі" ми не побачимо.
"Якщо говорити про якесь повернення: я не бачу його шляху назад в "Квартал". Він переріс "Квартал". Він мудріший, сильніший. Може зняти якесь кіно, може книга. Але він переріс "Квартал" на 100 голів. Не думаю, що він повернеться", – підкреслив Пікалов.
Чи піде Зеленський знову в президенти
- Як відомо, Зеленський ще до того, як став президентом, неодноразово заявляв, що йде на Банкову на п'ять років – один президентський термін.
- На пресконференції за підсумками року своєї роботи у травні 2020 року Зеленський називав умову, за якої знову піде в президенти. За один президентський строк не встигнути здійснити всі плани, визнав глава держави.
- На підсумковій пресконференції у травні 2021-го президент знову відповів на запитання про другий термін. Він сказав, що ще навіть не минуло половини першу його терміну, щоб думати про другий.
- Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповідав, чи підтримають "слуги" другий президентський термін Зеленського.
Як ми вже писали, Пікалов також розповідав, як на Банковій допомагають "Кварталу 95" з жартами. За його словами, помічник президента України Сергій Шефір все ще частково "у справі".
А днями глава МЗС Росії Сергій Лавров порівняв "Нормандську четвірку" з "Кварталом 95".