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У "Кварталі 95" розповіли, чи повернеться Зеленський на сцену

Сергій Мартинець
25 жовтня, 13:15
Пікалов також відповів на запитання, чи підтримує ідею другого президентського терміну для свого друга

Пікалов (в кружечку) не бачить більше Зеленського у "Кварталі". Колаж "Сьогодні"

Володимир Зеленський після закінчення свого президентства, швидше за все, не повернеться в "Квартал 95", оскільки переріс вже сцену. Таку думку висловив в інтерв'ю Українській правді його колишній колега "кварталівець" Олександр Пікалов.

На питання, чи піде Зеленський на другий президентський строк, він відповів: "По-перше, я проаналізую справи – це великий термін. По-друге, я розумію, що ризикувати сьогодні не можна. У нас іде війна...".

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Водночас він майже впевнений, що більше Зеленського в "Кварталі" ми не побачимо.

"Якщо говорити про якесь повернення: я не бачу його шляху назад в "Квартал". Він переріс "Квартал". Він мудріший, сильніший. Може зняти якесь кіно, може книга. Але він переріс "Квартал" на 100 голів. Не думаю, що він повернеться", – підкреслив Пікалов.

Чи піде Зеленський знову в президенти

Як ми вже писали, Пікалов також розповідав, як на Банковій допомагають "Кварталу 95" з жартами. За його словами, помічник президента України Сергій Шефір все ще частково "у справі".

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А днями глава МЗС Росії Сергій Лавров порівняв "Нормандську четвірку" з "Кварталом 95".

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