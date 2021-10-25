В "Квартале 95" рассказали, вернется ли Зеленский на сцену

Пикалов (в кружочке) не видит больше Зеленского в "Квартале". Коллаж "Сегодня"

Владимир Зеленский после окончания своего президентства, скорее всего, не вернется в "Квартал 95", поскольку перерос уже сцену. Такое мнение высказал в интервью Украинской правде его бывший коллега "кварталовец" Александр Пикалов.

На вопрос, пойдет ли Зеленский на второй президентский срок, он ответил: "Во-первых, я проанализирую дела – это большой срок. Во-вторых, я понимаю, что рисковать сегодня нельзя. У нас идет война...".

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В то же время он почти уверен, что больше Зеленского в "Квартале" мы не увидим.

"Если говорить о каком-то возвращении: я не вижу его пути назад в "Квартал". Он перерос "Квартал". Он мудрее, сильнее. Может, снять какое-то кино, может книга. Но он перерос "Квартал" на 100 голов. Не думаю, что он вернется", – подчеркнул Пикалов.

Пойдет ли Зеленский снова в президенты

Как известно, Зеленский еще до того, как стал президентом, неоднократно заявлял, что идет на Банковую на пять лет – один президентский срок.

На пресс-конференции по итогам года своей работы в мае 2020 года Зеленский называл условие, при котором снова пойдет в президенты. За один президентский срок не успеть осуществить все планы, признал глава государства.

На итоговой пресс-конференции в мае 2021-го президент снова ответил на вопрос о втором сроке. Он сказал, что еще даже не прошло половины первого его срока, чтобы думать о втором.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказывал, поддержат ли "слуги" второй президентский срок Зеленского.

Как мы уже писали, Пикалов также рассказывал, как на Банковой помогают "Кварталу 95" с шутками. По его словам, помощник президента Украины Сергей Шефир все еще частично "в деле".

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А на днях глава МИД России Сергей Лавров сравнил "Нормандскую четверку" с "Кварталом 95".