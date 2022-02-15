У Кремлі пояснили, чи збираються визнати незалежність "Л/ДНР"

Дмитро Пєсков сказав, що Росія залишається відданою мінському комплексу заходів / Фото: Колаж: Сьогодні

У Російській Федерації небайдужі до долі Донбасу, але залишаються прихильниками Мінських угод.

Про це заявив на брифінгу прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, прокоментувавши направлення президенту РФ Володимиру Путіну звернення про визнання "Л/ДНР", повідомляє ТАРС.

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"Ніхто не залишається байдужим"

"Те, що це питання в громадській думці дуже актуальне, це ні для кого не секрет. Люди наші дуже болісно реагують на те, що відбувається на Донбасі, і всі дбають про тих людей, які живуть на Донбасі на тлі тієї напруженості, яка відбувається. Ніхто не залишається байдужим до долі донбасців, і це та атмосфера, яка є в громадській думці", – заявив він.

Дмитро Пєсков. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

За його словами, Росія неодноразово декларувала, що залишається прихильною до мінського комплексу заходів і прихильницею того, щоб якнайшвидше "весь мінський план дій був втілений у життя у тій послідовності, яка там передбачена".

Також Пєсков заявив, що жодні офіційні рішення про можливість визнання РФ так званих "ДНР" і "ЛНР" не ухвалювалися:

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"Я не можу відповісти на це запитання. Ви знаєте, що жодних офіційних рішень із цього приводу не приймалося, офіційних дискусій не ведеться".

Що сталося

Депутати Держдуми підтримали направлення президенту Росії Володимиру Путіну звернення про визнання "Л/ДНР" як самостійних, суверенних та незалежних держав.

За проєкт ухвали проголосував 351 депутат, з яких 16 виступили проти і один утримався.

Водночас спікер Держдуми В'ячеслав Володін на пленарному засіданні повідомив, що ухвала про звернення Держдуми до президента буде підписана негайно і направлена главі держави.

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Нагадаємо, радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Держдума займається ескалацією, закликаючи президента Росії визнати так звані "Л/ДНР". Також він зазначив, що саме формулювання питання в Росії про визнання окупаційних структур в ОРДЛО є кроком до руйнування Мінських документів.

Що заявили в Україні