В Кремле объяснили, собираются ли признать независимость "Л/ДНР"

Дмитрий Песков сказал, что Россия остается приверженной минскому комплексу мер / Фото: Коллаж: Сегодня

В Российской Федерации небезучастны к судьбе Донбасса, но остаются приверженцами Минских соглашений.

Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, прокомментировав направление президенту РФ Владимиру Путину обращения о признании "Л/ДНР", сообщает ТАСС.

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"Никто не остается безучастным"

"То, что этот вопрос в общественном мнении весьма актуален, это ни для кого не секрет. Люди наши очень болезненно реагируют на то, что происходит на Донбассе, и все радеют за тех людей, которые живут на Донбассе на фоне той напряженности, которая происходит вокруг. Никто не остается безучастным к судьбе донбассцев, и это та атмосфера, которая есть в общественном мнении", – заявил он.

Дмитрий Песков. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

По его словам, Россия неоднократно декларировала, что остается приверженной минскому комплексу мер и сторонницей того, чтобы как можно быстрее "весь минский план действий был воплощен в жизнь в той последовательности, которая там предусмотрена".

Также Песков заявил, что никакие официальные решения о возможности признания РФ так называемых "ДНР" и "ЛНР" не принимались:

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"Я не могу ответить на этот вопрос. Вы знаете, что никаких официальных решений на этот счет не принималось, официальных дискуссий не ведется".

Что произошло

Депутаты Госдумы поддержали направление президенту России Владимиру Путину обращения о признании "Л/ДНР" в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств.

За проект постановления проголосовал 351 депутат, из которых 16 выступили против и один воздержался.

При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании сообщил, что постановление об обращении Госдумы к президенту будет подписано немедленно и направлено главе государства.

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Напомним, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Госдума занимается эскалацией, призывая президента России признать так называемые "Л/ДНР".

Также он отметил, что сама постановка вопроса в России о признании оккупационных структур в ОРДЛО является шагом к разрушению Минских документов.

Что заявили в Украине